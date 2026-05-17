熱播劇《21世紀大君夫人》爆政治爭議 IU趁生日會向粉絲鞠躬道歉

由人氣偶像IU（李知恩）與邊佑錫合演的人氣韓劇《21世紀大君夫人》雖然收視屢創新高，但在前晚（15日）播放的第11集，卻因邊佑錫在劇中的登基禮冠規格、台詞及道具細節，被觀眾指責劇集疑暗示韓國「臣服中國」，引發政治爭議。到昨晚（16日）播放大結局，最終以13.8%收視率收官，僅比上一集的13.5%多出0.3%，被韓國網民群起嘲諷。

《21世紀大君夫人》刪除喊「千歲」的音頻

前晚播出的第11集 《21世紀大君夫人》中，理安（邊佑錫飾）登基時戴上朝鮮王朝君主向中國奉行藩屬制度時所戴之禮冠「九旒冕冠」，且議員向他高呼「千歲」而非「萬歲」，被指疑似暗示韓國仍「臣服」於中國；成熙周（IU飾）與情敵尹苡廊（孔升妍飾）對峙時，更疑似用上中國茶具進行中式茶道儀式，惹來韓國群眾不滿。劇組即時道歉，更在昨日重播該集時刪除了喊「千歲」的音頻。劇集大結局就以理安宣布放棄君主制，並以理安與成熙周幸福咀嘴來告終，無奈收視僅微升0.3%，遭韓網民群嘲：「竟然沒有大結局加成，一般大結局都會漲1%、2%、3%」、「15%都沒有，他們難道不是期待（如）《淚之女王》的收視嗎？」、「肯定是在韓國的中國人在看這部劇」。

IU包下一間戲院與粉絲看大結局

為平息民怨，該劇即將出版的劇本書亦會就禮儀用語部分作出修改。出版社更透過官方IG，向購買首版書的讀者提供一份數位勘誤表，其中包含與劇集製作團隊商定的勘誤內容，出版社又補充指讀者可要求退款。此外，昨晚IU為慶祝其生日，特別包下一間戲院與粉絲一起看 《21世紀大君夫人》大結局。劇集播放完後，IU對粉絲說：「如果我還有不足之處，請多告訴我，批評我，或者督促我做得更好……我知道現在說這些有點晚了，但我愛你們，我想展現更好的自己」，說着說着她更眼濕濕並開始哽咽，最後向粉絲作90度鞠躬道歉。