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倪嘉雯回應《魔音女團》賽果被指造馬 獲丁子朗力撐新造型另眼相看

影視圈
更新時間：22:15 2026-05-17 HKT
發佈時間：22:15 2026-05-17 HKT

丁子朗（丁丁）與倪嘉雯今日（17日）出席新劇《香港探秘地圖》宣傳，對於被爆拜了3次姻緣石，丁丁尷尬表示去到沒理由不拜，又謂第一次是希望多人睇劇，第二次是因為自己28歲，見阿媽心急所以拜吓求姻緣，第三次則是求事業，不過到現在未有效果，仍然物色中。而也有摸姻緣石的倪嘉雯就指人緣確實有好點，但姻緣就未feel到，不過她透露曾經跟蘇民峰師傅拍片，對方叫她這幾年可以努力和專心工作，丁丁即指自己也有問過蘇師傅：「今年都冇，佢話我下年有劫，一係就遇到個唔好，一係就結婚沖喜，但我而家都未搵到，所以應該都係劫！」

丁丁不認為《魔音》造馬

另外，倪嘉雯成功入選「魔音女團」，並將於6月6日出道，不過有網民就認為賽果是內定兼造馬，倪嘉雯就表示自己都驚入不到，所以宣布的時候也感驚訝，問到是否不認為是造馬，她表示：「唔知！」在旁的丁丁即表現出驚訝表情，她續說：「唔係我決定，我都唔知自己入唔入到！但我覺得評判揀得都應該有原因。」而丁丁指自己也有追看，不認為造馬，因自己喜歡的都有入團，而倪嘉雯就是其中一個，又指她的新造型令人另眼相看，問到姻緣是否啱？丁丁即說：「劫嚟嘅！」

丁丁聞「隔世姻緣」勁大反應

丁丁頸上有瘀痕，他指那是壓力瘡，倪嘉雯即相認表示自己也有，笑指兩人是隔世姻緣，丁丁即勁大反應說：「黐線，唔好傳，呢個真係不得了！」而兩人同時也表示對方是「劫」，場面搞笑，丁丁指自己做過男團，而對方是女團，所以都有壓力，又再一次叫大家高抬貴手不要令他傳緋聞。

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