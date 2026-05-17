黎耀祥對《愛·回家》完結不感意外：始終有結束嘅一日 孖龔嘉欣再合作要「鬥咀」？

黎耀祥（祥哥）、龔嘉欣、丁子朗及倪嘉雯等今日（17日）出席新劇《香港探秘地圖》宣傳，眾人披上道袍現身，祥哥指為大家卜了一枝卦叫「唔係卦」，之後更將劇中作法手勢變成《魔音女團》跳舞動作。丁子朗在大讚祥哥與嘉欣一take過講對白好厲害時，就將「驚蟄」講成「驚炸」，而嘉欣就爆丁子朗去到姻緣石時偷香拜姻緣，倪嘉雯就自爆自己也有拜，不過拜完沒有用。祥哥與嘉欣今次是繼《殺手》後再合作，嘉欣指上次兩人「鬥打」，今次是「鬥（頂）咀」，之後眾人又扮嘉欣劇中表情，並要把臉壓在膠片上，丁子朗玩完後膠片布滿粉底、倪嘉雯則有唇印。

龔嘉欣演巴辣KOL

祥哥受訪時表示這部劇已拍了近兩年，自己很期待，因很夠沒拍過這類劇。對於與嘉欣再次合作，他指對方冇變，但靚咗。嘉欣今次演巴辣KOL，她坦言拍時也感不好意思，因自己一直啄住祥哥。問到有靈異體質的她拍攝時是否有遇古怪事？她笑指沒有，可能是「對方」當了她是自己人。問到單身多年的她去姻緣石拍外景有否也拜一下？她表示沒有，因當時天氣惡劣。

龔嘉欣恨再拍處境劇

此外，兩人都曾演出過處境劇《愛·回家》系列，對於該劇將完結，祥哥表示不意外，因始終會有結束的一日，認為是正常運作，不過他覺得演員要作多方面嘗試，若有人邀請也想再演處境劇，至於嘉欣在剛入行時也演過《愛》劇，她指拍處境劇要每天開工，對新人來說是一個很好的訓練。而將開拍新劇的嘉欣早前在社交網曬腹肌被網民大讚是「藝術腰」，她指最近好努力做運動，想拍劇時有最好的狀態和體能。