台灣星二代孫安佐製噴火槍再犯官非？狄鶯護子「他是天才」 直播反轟酸民：你們嫉妒他吧

被封台灣最麻煩星二代的孫安佐（本名孫健豪）近日再爆爭議！5月14日，他在IG公開展示自製火焰噴射器的測試影片，大膽行徑引發警方高度關注。台灣警方於昨日（16日）將孫安佐帶回警局調查，以及搜索住處，隨後更因涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》，遭檢方聲請羈押禁見。

狄鶯為兒子孫安佐喊冤

面對兒子再度出事，母親狄鶯在警方進家門前先行開啟直播，情緒幾近崩潰。她在鏡頭前數度哽咽，激動地為兒子喊冤。狄鶯認為，孫安佐只是在河堤測試裝備，且影片中也多次提醒危險、呼籲大眾不要模仿，並無傷人惡意，「這樣也犯罪嗎？」她更直言，孫安佐在研發方面的天分被外界抹黑，更加反擊批評孫安佐的網民：「他真的是天才呀！中研院為甚麼不吸收他呢？至少他會啊，別人不會，他會了！你們不會的人是在嫉妒他吧？」她認為大眾不懂得欣賞兒子的才華，只會用偏見來標籤他。雖然狄鶯也坦言自己並不喜歡兒子接觸這類危險裝置，但她強調這只是兒子的興趣，若能得到正確引導，定能有正向發展，言語中滿是身為人母的焦慮與心疼。

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孫安佐曾於美國、泰國犯事屢爆爭議

孫安佐爭議事件頻傳，時常成為輿論焦點。最廣為人知的莫過於2018年在美國留學期間，因威脅要對學校進行槍擊，並在住處被搜出大量子彈及手槍零件，最終遭關押200多天後遣返回台。近年，孫安佐的行徑愈發脫序。2024年5月，他在泰國旅遊時爆出疑似因吸食大麻後精神恍惚，私闖民宅並裸露身體，遭當地警方逮捕。回台後，他與父親孫鵬的關係一度降至冰點，更數度在社交平台公開對父母叫囂，引發家庭風波。如今又因自製噴火槍面臨刑事調查，再度受到大眾關注。

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