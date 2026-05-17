林憶蓮啟德演唱會2026丨闊別9年在港開騷爆喊：我最在乎嘅香港 台上多謝林夕 曾被嫌難服侍？

林憶蓮（Sandy）相隔9年再次站上香港舞台，一連兩場的《迴響巡迴演唱會 RESONANCE: Reconstructed Hong Kong Exclusive》昨晚（5月16日）在啟德主場館正式揭開序幕，現場座無虛席，契爺胡楓、連炎輝等現身捧場。林憶蓮唱出《再見悲哀》時特別感謝林夕為該曲填詞，卻被網民翻舊帳，曾被林夕指是全行「最麻煩歌手」。

林憶蓮受氣氛感染落淚

林憶蓮在演唱會上極度感性，多度淚灑舞台，其中在演唱會中段唱出慢歌時，受到歌迷的熱情氣氛感染落淚，林憶蓮哽咽表示：「多謝！多謝大家，我哋終於返到嚟香港，我哋終於將《迴響》帶到我哋香港，最特別、我最在乎嘅（香港）。」在全場支持下，林憶蓮一度要轉身拭淚。

林憶蓮再次在香港演出，特別為香港粉絲重新編排全廣東歌的歌單，部分歌曲更是首次在香港站獻唱，還有打造全新的舞台服裝，所有舞蹈、編曲、以至闊83米巨型螢幕播放，每一幕震撼人心的畫面，為是次香港站演唱會盡顯心思。

相關閱讀：林憶蓮演唱會2026｜香港歌迷專屬「廣東歌之夜」 即睇啟德騷日期、票價、優先預訂攻略

林憶蓮舞台效果華麗吸睛

林憶蓮一開場便平躺在舞台中央緩緩升起，以一曲《breathe in... breathe out》揭開序幕，繼而換上立體剪裁的紅色上衣搭配黑色長褲，一口氣帶來四首重新編曲的作品，包括《沉淪》、《天大地大》、《傾斜》、《逃離鋼筋森林》。林憶蓮唱出《傾斜》時，更與舞蹈員一同踏上巨型傾斜舞台，配合燈光與螢幕特效，令現場氣氛瞬間升溫。

緊接慢歌環節，中央升降台化身一艘巨型飛船從天而降，背景螢幕投射出無垠宇宙夜空，營造出太空的孤寂。林憶蓮穿上黑色配粉色的長紗裙優雅登場，接連獻唱《寂寞流星群》、《赤裸的秘密》、《枯榮》、《月球人》、《願》等作品，現場的60支激光縱橫交錯，於啟德主場館頂部交織出「流星劃破長空」的絕美奇景，令觀眾歎為觀止。

林憶蓮播放珍貴童年照

演唱會的第三部份，舞台打造成舊香港房屋的客廳，裡面擺放著腳踏衣車、舊式收音機、電風扇及木製傢俬，牆上還有數張林憶蓮的童年珍貴照片，隨著螢幕播出六、七十年代的香港舊貌，一台舊式電車更直接駛出舞台。舊客廳是以林憶蓮童年時的住所複製，並搜羅與當年一模一樣的舊傢俱，帶領觀眾回到已消逝的時光。

蓮之後換上黑色長褸，深情演繹《點唱機》、《下雨天》、《還有》、《前塵》、《沒有你還是愛你》等經典歌，林憶蓮之後分享：「因為嗰part係講穿越時空，而呢一次香港特別場的gimmick就係穿越返嚟香港，全part用嘅都係香港visual。」

林憶蓮爆喊變全場大合唱

到了第四部份「重新」，林憶蓮以白色連身褲登上巨型飛鳥，一連唱出《兩心花》、《微涼》、《破曉》及《喜樂》，彷彿要用林憶蓮的歌聲化作暖流，勉勵香港人的心。不過林憶蓮獻唱《微涼》時，被台下觀眾熱情唱和的舉動，感動得落淚未能唱下去，最終變成全場大合唱。

林憶蓮連續演唱十多首歌曲後才開腔：「其實音樂係最好表達自己嘅一個方式，我好想多謝剛剛演出嘅每一首歌嘅作曲家、填詞家，呢啲嘅音樂喺我成長、喺我自己嘅歌唱入面係非常重要，如果冇咗佢哋，就冇呢一場香港《迴響巡迴演唱會》。」

林憶蓮多謝音樂總監倫永亮

林憶蓮在encore部分換上黑白套裝，唱出早期經典名作《激情》、《你是我的男人》、《痴纏》、《早晨》及《感情不老》，林憶蓮表示：「好耐冇唱呢啲歌喇！《你是我的男人》應該有30年冇唱過喇！」林憶蓮亦特別多謝音樂總監倫永亮：「我每一次都搞到佢好慘，啲編曲要重新再做過，令佢冇得瞓覺，實在好多謝你！」最後林憶蓮以《依然》作結。

相關閱讀：林憶蓮澳門個唱將金曲串起掀回憶殺 唱《至少還有你》感動淚崩：有我哋共同成長回憶

林憶蓮在演唱會上多謝林夕，但有網民近日翻出一段林夕早年接受陳志雲訪問的片段，林夕在片中就曾「大吐苦水」，直指林憶蓮是他遇過「最麻煩的歌手」。林夕在訪問中大爆全行都知道林憶蓮經常「ban（退回）詞」，甚至令填詞人做到想放棄。林夕形容憶蓮最大的問題是「她自己也不知道要甚麼，說不出來，只有很抽象的感覺」，例如會提出「應該是黃色的」、「還沒到懶洋洋的那種黃昏」等，令人摸不著頭腦的要求。

林憶蓮令林夕自信心崩潰

林夕更透露由他為林憶蓮填詞的《再見悲哀》，曾創下最高紀錄足足填了8次。林夕形容過去多年與林憶蓮的合作：「每一次都是苦難、煎熬，令你自信心崩潰的一個過程。」不過林夕亦坦言從中學到不少東西，訓練出用「減法」來應付，以及引導對方找出真正需求。