洪卓立控訴母親換眼角膜失敗 收費昂貴卻換來視力剩6%？ 爆醫生囂張態度：叫我媽咪告佢喎

洪卓立（Ken）近日在社交平台發布長文，心痛揭露母親遇上醫療糾紛的慘痛經歷，引發網民高度關注。他指出媽媽早前接受兩次換眼角膜手術，惟術後視力不僅未見好轉，其中一隻眼睛的視力更急劇惡化至僅剩6%。洪卓立控訴指：「手術是副院長做，但愈做愈差，他完全解釋不了做兩次的原因」，批評副院長態度惡劣且推卸責任，更指原本口頭承諾親自免費補救，最終卻將母親推給其他醫生處理。最令洪卓立氣憤的是，該名副院長仗著術前已簽署同意書，竟表示：「佢直接叫我媽咪去告佢喎！」讓他無奈直斥高昂收費與服務質素嚴重脫節，目前只能向另一位權威眼科醫生求助。

洪卓立父母健康每況愈下

另外，洪卓立趁母親節分享童年合照時透露，父母近年身體每況愈下，媽媽經歷胃部手術後胃口轉差、身形消瘦，而爸爸亦受心臟問題困擾。面對雙親逐漸老去，加上洪卓立自己近年飽受腦癇症折磨仍未停藥、聲帶狀態反覆，以及陪伴十多年的愛寵離世，接二連三的打擊讓他身心俱疲。儘管個人健康與生活正面臨巨大挑戰，他依然堅強扛起照顧家人的重任，積極尋求醫療協助，展現出為人子的擔當。

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洪卓立呼籲網民勿忽略家人

經歷接踵而來的家庭與健康危機，洪卓立對人生與親情有了更深刻的反思，並藉此機會向大眾傳遞正能量。他語重心長地呼籲網民，即使每天為事業與生活勞碌奔波，也千萬不要忽略身邊摯愛的家人。他提醒大家要多抽空停下腳步，回頭關心「愛你如初的父母」，哪怕只是一通簡單的問候電話或一個窩心的短訊，都足以讓長輩心頭一暖。這番深情剖白不僅展現出洪卓立孝順顧家的一面，更讓不少網民有共鳴，紛紛留言為他打氣，並祝願洪媽媽能早日康復。

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