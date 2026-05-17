何超蕸追思會丨場內外莊重布置細節曝光 紫白花海唯美小池塘盡顯清雅

已故賭王何鴻燊二房藍瓊纓的三女、信德集團執行董事何超蕸於4月12日離世，終年58歲。由政商及演藝界組成的何超蕸女士追思委員會，今日（17日）為何超蕸在灣仔的酒店舉行追思會，下午時段開放予公眾致祭，讓各界友好作最後道別。

何超蕸追思會丨何超蕸人緣甚廣

何超蕸的追思會現場布置莊嚴典雅，以白色和紫色為主調，營造出寧靜肅穆的氛圍。追思會場外設有一道小池塘，旁邊的布景板寫上「In The Memory of Maisy Ho 永遠懷念何超蕸女士（1967-2026）」，讓到來的賓客緬懷故人。禮堂內外擺滿來自政商各界及親友致意的花牌，形成一片花海，可見何超蕸生前人緣甚廣。

何超蕸追思會丨至親無限思念

在追思會禮堂中央，何超蕸的遺照安放在一片紫白花海之中，前方則擺放著家人致送的心型花圈，包括大姊何超瓊、二姊何超鳳、弟弟何猷龍一家，以及妹妹何超儀與妹夫陳子聰，表達對至親的無限思念。

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現場由何超鳳負責打點，她身穿黑色素服，戴上口罩，神情哀傷肅穆。場內兩旁的投映機，則不斷播放何超蕸生前的生活照、功績以及與政商界名人的合照，回顧何超蕸精彩的一生。

何超蕸追思會丨「M」字小包顯心思

此外，追思委員會亦向到場的公眾人士派發紀念小禮物。禮物為一個印有代表何超蕸（Maisy）的「M」字樣的白色小布包，上面繫有紫白色乾花束，內裡裝有三顆朱古力，設計精緻，盡顯心思，盼親友將這份心意帶回家中。

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