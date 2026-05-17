何超蕸追思會丨何超儀揭三姐身上都是癌告別非常突然 感性約定何超蕸再做姊妹

何超蕸追思會今日（17日）在在灣仔的酒店舉行，何超蕸的私人追悼禮結束後，賓客相繼離開場地，何家成員亦陸續離場，早前腳傷的何超儀在老公陳子聰陪同下，與賓客密談好一段時間才離開，並接受訪問。問到家人心情平伏？何超儀表示：「三家姐的告別非常突然，全家人都覺得好震撼，仲係唔係好明白點解會咁。（有指何超蕸因乳癌離開？）她身上都是癌，但個乳就無癌。」

何超蕸追思會丨何超儀憶胞姊何超蕸相處點滴

何超儀指胞姊何超蕸有其他毛病，回憶起過往，何超儀表示會樂觀點接受姊姊離開的事：「我和她度過了一個非常之好玩的時間，我中學時她讀大學，我經常被學校罰，我經常都會找機會『遁』去L.A.找家姐，她對我好好帶我周圍去、請我食嘢，一點都不會怪責我點解被學校懲罰，就嚟無書讀喎搞成這樣。」

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何超儀大讚胞姊何超蕸：「我三家姐是一位非常隨和、快樂和細心的人，過時過節、邊個食齋、邊個鍾意食乜，都只有她乜都全部記得，全部由她打點。所以我想上天是想一位對社會有貢獻的人，上天要帶她走先，可能未來世界已經不適合一位咁好的人住。」

何超蕸追思會丨何超儀見家姐何超蕸最後一面

何超儀表示有見家姐最後一面，問到何超蕸有何說話留下？何超儀指：「講不到了。（是否病了一段時間？）這個你要問大家姐了。」問到有何說話想跟姊姊何超蕸講？何超儀感觸表示：「家姐、一億次、一千次、一萬次、幾十億次，我們兩個感情永遠都不變！我都要做返她的妹妹。」

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