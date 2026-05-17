張員瑛又爆人品爭議？出席名牌活動疑「C位病」再犯逼退前輩金智媛 遭大會點名讓位超無面

韓劇《21世紀大君夫人》邊佑錫、《淚之女王》金智媛、韓國女團IVE成員張員瑛（張元英）日前在首爾出席奢侈品牌活動，貴為廣告及時尚界寵兒的張員瑛人紅是非多，再度爆出人品爭議，被網民質疑有「C位病」，而鬧出風波。

張員瑛尷尬強顏歡笑

近日張員瑛與邊佑錫、金智媛一同出席時尚活動，原本俊男美女的組合相當吸睛。但網上流出當日現場的影片，見到張員瑛最初站在三人的中間位置，卻在拍攝大合照時，被工作人員提出：「請（金）智媛小姐站中間」，讓張員瑛十分尷尬，強顏歡笑拉起裙擺移動讓出位置。不過張員瑛在之後的晚宴上，與金智媛合照，二人更擺出不少Pose，似乎未受「C位」事件受到影響。

張員瑛被網民批評

對於張員瑛在活動上未有禮讓前輩金智媛，一直企中間，網民睇片後留言：「到底是對C位有甚麼執著病」、「論資歷，怎樣也是金智媛站中間」、「她怎麼還是站C位，甚至還讓工作人員提醒」。但也有網民為張員瑛護航，認為大眾惡意揣測張員瑛：「留言區又在造謠」、「留言到底都在惡意揣測甚麼，奇怪了，你們真的覺得自己很懂張員瑛嗎」。

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事實上早在五年前，張員瑛已就人品問題備受批評，當時張員瑛因多宗爭議登上熱搜，除在表演出道歌《ELEVEN》時，被批未有認真跳，陷入「划水爭議」外，又在節目《音樂中心》奪得首次一位時，張員瑛所屬女團IVE被指無視主持，惹出態度問題。

張員瑛曾被指用隊友襯托自己

其後張員瑛在年底的《SBS歌謠大戰》中，特別顯眼穿上一身白裝登場，IVE同團成員全體以黑色舞衣現身，導致隊友如伴舞一樣。而張員瑛在多次團體自拍照中，同樣因堅持站在中間位置舉機，而隊友從兩旁攝鏡頭，被指用隊友襯托自己，只顧成為焦點，未有照顧他人感受。