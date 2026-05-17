何超蕸追思會丨何猷龍罕現身送別胞姊最後一程 何超儀撐枴杖由私人醫生全程隨行

已故賭王何鴻燊與二太藍瓊纓的三女、信德集團執行董事何超蕸於4月12日因乳癌離世，終年58歲。今日（17日）由政商及演藝界組成的何超蕸女士追思委員會，在灣仔的酒店舉行追思會，何超蕸的大姊何超瓊一早現身打點，而其他兄弟姊妹陸續抵達。

何超蕸追思會丨何超瓊到場打點獲慰問

大批政商界人士今早出席何超蕸追思會，何超瓊心情平靜最先到場打點，獲到場的賓客握手慰問，其後何超蕸的胞弟何猷龍、賭王何鴻燊元配黎婉華的姪女黎芷珊先後到場，黎芷珊嚴肅神情下難掩傷感，送別表姊妹兼同窗何超蕸。

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何超蕸追思會丨何猷君何超盈攜家人抵達

而賭王四房太太梁安琪與兒子何猷亨、何猷君與太太奚夢瑤抵達時匆匆進入會場，何超盈與老公辛奇隆攜同女兒「荷包蛋」辛千覓（Audrey）、拄着枴杖的何超儀和老公陳子聰，以及私人醫生Imam到場時，應傳媒要求企定定影相。

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