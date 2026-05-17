方力申演唱會2026｜小方尾場騷太太葉萱俾足101分 提及家人感觸落淚 楊千嬅驚喜現身合唱《好心好報》 聞未邀請Stephy即落閘：過咗去

方力申（小方）昨晚（16日）在紅館舉行《Perfect Moment 最佳時間演唱會2026》尾場，小方昨日在社交網站表示閃到腰要即時去做物理治療，但似乎康復進度不錯，甫開埸即邊唱邊跳，又走勻全場，跳唱《万刀甲》時亦完全沒影響表現。唱完後小方指本來也很擔心，在綵排時也沒跳，幸好最後也沒事。

小方媽媽抱起孫女Isla

雖然演唱會頭場入座率只有八成，但尾場就近乎爆滿，小方似有感觸表示不敢叫朋友來，因自己玻璃心和面皮薄，又指估計現場沒有1000也有800人是認識他或者是他的細佬，又指中學校長和班主任也有來。演唱會進行期間，小方媽媽high爆企起身抱起孫女Isla，而小方細佬之後接手抱B，一班觀眾即圍住影B女，完全搶去爸爸風頭。

楊千嬅擔任嘉賓

小方尾場除了繼續有鄭中基、陳曉東、梁漢文等做嘉賓外，也請來楊千嬅擔任嘉賓，兩人合唱《好心好報》後，小方指有機會開紅館是因之前做巡廻演唱會，當時第一首唱別人的歌就是千嬅的《可人兒》，原因是2001年做新人時，第一次上台面對現場觀眾唱歌，就是做千嬅的live嘉賓，之後台上播出當年小方當年唱《可人兒》的片段，千嬅即笑說：「我驚啲，你就唔驚，你個樣冇變過。」兩人更邊睇邊唱，唱完後千嬅表示懷念以前兩人在「金牌大風」的日子，因當時很有愛和溫度，也很開心小方每個階段自己也能參與一點，小方說：「所以我今次第一次開騷，一定要揾千嬅嚟做嘉賓，因為我第一次係奉獻咗俾你。」千嬅謂覺得感動的是小方當年是可人兒也是飛魚王子，25年後就是培育下一代的飛魚老師，認為這種運動員的精神同埋堅持好值得自己學習：「我好開心，見到你今日做爸爸，見到佢個女同太太，其實我上次香港演唱會佢哋嚟睇，佢太太仲係大緊肚未生，跟住過幾日生咗，今日見到你太太同個女我覺得係一件好幸福嘅事。」之後千嬅亦唱出《野孩子》送給小方，最後她亦祝小方繼續做自己想做的事情，一家人健康美滿。小方之後又表示自己多人錫，數花藍時有88個，更指自己儲齊四大天王花藍，是一種成就。Encore時，小方找來台下的陳慧敏合唱《自欺欺人》，不過身為歌手的她表現就比觀眾更差，幾乎完全唱唔到，而他最後指見大家咁支持自己，相信好快會有下一次。

小方獲太太啟發

小方在完騷後受訪，他坦言能做紅館騷是一件很神奇的事，自己頭場在台下等升上台時也心情也很激動，跟一直以來幫他整頭的髮型師講「等咗25年喇！」，又指沒推出唱片後也沒想過有這樣的機會，所以覺得好特別，也認為自己可以的話，其實大家也可以實現自己的夢想。對於首場入座率只有八成，小方直認最初也會擔心：「一開始加場好開心，但加場之後啲飛冇去得咁快，其實都會擔心，但係主辦同太太話唔緊要，呢個係你嘅一個里程碑，上咗紅館就盡量享受舞台，做好自己就OK。」至於提起家人時喊，他指剛才唱《先苦後甜》時也有喊，因為一講起父母就好感動。問他今次給自己多少分？他就指已盡晒力，提到太太葉萱給予101分及大讚演唱會好睇，小方指太太也有給他啟發：「佢同個女都有睇綵排，睇完佢話好似我由游水運動員，跟住轉型到做藝人，到做廿幾年之後上紅館，佢真係覺得好似所有嘅努力因經歷，就成就咗今日呢個紅館，但佢同我講覺得我之後會更好嘅，所以呢個唔係終點，我就攞咗呢番説話同大家分享。」

小方碌爆人情卡預告會請食飯

對於小方在台上脫去背心大騷fit爆肌身材，他笑言最重要的是找數，因之前宣傳時講過要除衫，沒可能到最後不除，又謂之前更瘦，但因減磅後唱不到歌，所以後來也恢復正常飲食，也重回2公斤，而這次鍛鍊也不太辛苦，希望以後能夠保持這個身型。對於開騷前閃親腰，小方即表示好驚，但幸好早閃親，問他是否怕不能跳舞？他說：「係呀，我一閃親就着唔到鞋，即刻搵朋友幫手，中西合璧，試過正骨又試過物理治療，（有plan b?）有，唔跳齋除衫，（見你跳得OK！）係呀，我食咗好多止痛藥，而家都唔痛嘅，但唔知點解我隻手瘀咗，（握手嗰陣整親？）唔知啊，可能係撳地。」至於反應好是否有part 2？小方就指是講笑，但自己之後也會在唱歌方面再落功夫，因新歌《生活無小事》在商台得到第二名，是自己人生第二首得到第二名的歌，所以很難得。提到今次嘉賓方面碌爆人情卡，問他如何還債？他指會請食飯，又指見返大家也很開心，問到是否沒打算請Stephy鄧麗欣做嘉賓？他聽後即說：「過咗去，個騷都過完仲問嘅，（有冇send message？）唔講喇，（因為你哋嘅合唱歌都好經典。）冇咩回應。（唔係太太唔鍾意？）唔係！唔係！唔係！」