MC、Gareth.T化身兼職舞伴為拍檔打氣 陳康堤初登拉闊陳奕迅叮囑「開騷要留力」　男友黃澤林外國隔空撐場



《拉闊音樂會 <3少於三 MC張天賦 X CONSTANCE X Gareth.T》昨晚（16日）在機場博覽館舉行。MC（張天賦）、Constance (陳康堤）及Gareth.T（湯令山）三人開場合唱一曲《一律建議分手》後，他們表示，今晚音樂會原先沒有準備講話環節，是今天臨時設定，MC要求大家送多些鼓勵給予Constance ，更說：「因為她很緊張，大家給予她多些掌聲，讓她可以穩定及再澎湃一些。」

Constance提議粉絲叫堤子包

最後三人跟現場粉絲打招呼，MC問Constance她的粉絲名稱是什麼？她表示，不知道。之後兩位男士即提議她採用「菜肉包」、「漢堡包」及「腸仔包」，Constance即說：「堤子包！因為陳康堤！」MC囑咐她要想清楚，因為這個名稱會用很久，更說：「我講賦二代很開心㗎！」但MC也要呻一下，因為兩位拍檔說話不多，所以今次很難做這個騷，之後他又爆綵排時Constance穿上高跟鞋，導演還要求走到她身邊，MC說：「不是嘛！」

陳康堤自評有8分

受訪時Constance表示，演出前部份未如理想，因為自己超緊張，很想再唱過可以再做得好一點，直至近後段才放鬆及好一些，這次演出她給予自己8分。她即時向兩位拍檔表示多謝，因為她演唱一曲《難得有情人》時，二人在身旁伴舞，MC透露，原本商量過那環節不跳舞了，但Constance希望他們二人在場，可以令她鎮定一些。MC笑指，當時自己是兼職舞蹈員，問他給予自己的舞步多少分數？MC稱自己出來跳舞只是娛樂不是舞蹈，問Gareth.T是否被Constance逼他跳舞？他否認，還稱是自己想跳，為了這次演出事前練了兩天。

MC即場向Gareth.T要歌

經過這次合作之後Gareth.T覺得師妹很鍾意笑，他感到自己要跟師妹學習笑多些，他說：「經過這次音樂會合作後與她的友情多了一點點，但又不是很老友，因為這幾天不舒服，師妹送了一些幫助聲帶的東西給我，感覺她很好，（會寫歌給她嗎？）暫時不會，（還未了解清楚她嗎？）之後再洽談這事。在旁的MC即向Gareth.T要歌，不過Gareth.T笑指，完成這次合作音樂會，大家的友情反而沒有再進一步，但之前合作一曲《金童子》時已經很老友。問Constance是否已確定選用「堤子包」作為粉絲名稱？她表示，仍在研究中，因她感覺叫粉絲為「堤子包」有點怪怪，但她暫時仍想不到，會認真地去細想。MC再提議她可選用「CONSTANCESSS」。Gareth.T則表示，自己沒有粉絲這概念，只有朋友的概念。

徐濠縈在後台幫囡囡打理形象

問到爸爸陳奕迅有沒有到場支持？Constance表示，不知道。MC即幫口說：「是不想她有壓力。」Constance指，媽媽徐濠縈因為要幫她打理形象，所以在後台，問到在演出前爸爸可有叮囑你什麼？Constance說：「爸爸也有給我一些意見，叫我要放鬆和享受及做自己，也叫我要留力，在前幾天不要太興奮，不要傷到把聲，（他在台上不留力？）他就是叫我不應該似他那樣。」而男友黃澤林因為身在外國比賽中，所以會上網看她這次演出。

MC否認合作女生不可穿高踭鞋

此外，問MC是否與他合作的女生不可穿高踭鞋？Constance在旁即扁着嘴。MC說：「其實不是，因為綵排時有一套服裝是較為寫實和貼地，導演還叫我在某一段行到她身邊，但當時她很高（因為穿上高踭鞋），不是不合作，也不是說要穿平底鞋。」Constance 則爆料，在綵排一首抒情歌時，本想打算望着MC再走近他，但他卻不想步近，她說：「我心想，是否他覺得太油膩！那我便不望着他唱歌了。」MC即解釋，當時見到她的高踭鞋！Constance說：「怎知原來是這個原因，還以為他覺得整件事很油膩。哈哈！」