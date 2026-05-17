郭晶晶全黑裝扮閃耀威尼斯雙年展 難掩知性美獲激讚藝術素養高

「跳水皇后」郭晶晶與霍啟剛結婚13年，一直保持低調作風，凡事親力親為照顧三名子女，一家五口的生活幸福美滿。近日郭晶晶陪老公飛抵意大利，出席威尼斯雙年展晚宴，郭晶晶雖然打扮密實，但憑出眾氣質成為全場焦點。

郭晶晶簡約打扮撐老公場

霍啟剛當晚獲邀在威尼斯雙年展晚宴上發表開幕致辭，太太郭晶晶陪伴在側，全力支持老公。當晚有份出席晚宴的表演嘉賓在社交平台分享與郭晶晶夫婦的合照，相中可見，郭晶晶與老公全程「孖住」晒恩愛。

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郭晶晶當晚以一貫最愛的簡約風格示人，穿上一襲全黑長裙現身宴會，雖然衣着極為密實，但完美襯托出郭晶晶隨性又不失優雅的豪門貴氣。即使面對現場眾多盛裝打扮的中外女賓客，郭晶晶的氣場與風度一點也不輸蝕，散發出獨特的知性美。

郭晶晶獲讚親切零架子

除了外在的優雅氣質，郭晶晶的內涵同樣令人驚喜。該名上載合照的表演賓客在發文中對郭晶晶讚不絕口，直指郭晶晶不僅為人親切零架子，在交談間更發現其「藝術素養也很高」，對藝術有著獨到的見解。

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