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何超蕸追思會丨何超瓊強忍悲傷為亡妹打點 政商名流雲集送別賭王千金

影視圈
更新時間：10:50 2026-05-17 HKT
發佈時間：10:50 2026-05-17 HKT

已故賭王何鴻燊與二太藍瓊纓的三女、信德集團執行董事何超蕸於上月12日因乳癌離世，享年58歲，由政商及演藝界組成的何超蕸女士追思委員會，今日（17日）在灣仔一所酒店為何超蕸舉行追思會，設團體致祭、私人追悼禮及公眾致祭。

何超蕸追思會丨何超瓊到場打點

何超蕸大姊何超瓊今早在現場打點，與到場賓客握手接受慰問，何超瓊應要求停步影相，心情平靜。何超蕸胞弟何猷龍、好友黎芷珊抵達現場，黎芷珊一臉嚴肅難掩傷感。

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政商界人士相繼到場，包括葉劉淑儀、葛珮帆、陳家珮、趙曾學韞等陸續抵達追思會現場。曾任東華三院董事局總理的翁嘉穗，與楊超成、馬清揚、隨東華三院的總理及代表學生隊伍進入會場。葉劉淑儀、陳家珮、容海恩離開會場時應媒體要求停步影相。

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