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我們不是什麼｜譚耀文謝票感謝觀眾有觀點分享 邱禮濤自資拍片破千萬圓夢 預告7月開新戲在港取景

影視圈
更新時間：00:15 2026-05-17 HKT
發佈時間：00:15 2026-05-17 HKT

邱禮濤導演與譚耀文近日密集謝票，譚耀文表示導演每場都會出席，自己亦不能怠慢，感謝觀眾每次都有新提問及觀點分享。譚耀文表示一向希望多拍電影，劇集方面反而極罕有：「已經好少劇，廿年先有一部！」期待電影市道好轉推出更多作品。

邱禮濤未來會繼續自資拍片

邱禮濤自資拍攝《我們不是什麼》票房終破千萬，直言拍攝好電影、觀眾喜歡便覺回本，更笑指：「夠錢我會請埋人睇！」認為自資決定正確未來亦有想法延續下去：「開闊道路，第一次試好有滿足感，亦對老闆負責任，算是圓咗一個夢。」未來商業片方面亦已有計劃，將於七月在香港開鏡，取景地亦會完全在香港。

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