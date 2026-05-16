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我們不是什麼｜AK素顏「暉仔」現身孖ANSONBEAN賀票房過千萬 自揭家居意外右手重創 撐姜濤重考車牌

影視圈
更新時間：23:45 2026-05-16 HKT
發佈時間：23:45 2026-05-16 HKT

江𤒹生(AK)、陳毅燊(ANSONBEAN)、譚耀文、彭秀慧及邱禮濤導演等今日（16日）出席電影《我們不是什麼》千萬票房茶餐廳慶功活動，一眾主演回到茶餐廳取景地化身伙記上陣為影迷準備餐飲美食，江𤒹生更素顏留鬚到場神還原角色暉仔造型。江熚生與陳毅燊受訪時感謝觀眾支持讓電影突破1000萬票房新里程，覺得喜出望外但仍高處未算高，希望繼續節節上升讓導演回本，亦坦言留意到場次比上月下降及出現「天地場」情況，但每場都非常滿座，在無法控制場次編排下希望盡力向觀眾推介。

AK見面會放下盔甲淚灑人前

江熚𤒹生早前受傷並包紥右手出席粉絲見面會，他透露完成《Chill Club頒獎典禮》回家後受傷：「唔小心發生家居小意外，傷口都幾深諗過睇急症，最後止到血第二日先睇醫生。」表示傷口僅達肌肉部分，幸好未傷及筋骨與神經線，但見面會當日因要止血因此不能垂低，亦對表演略有影響：「食完止痛藥有點暈，到後段狀態唔太好，唔好意思相信大家都會諒解。」至於在見面會上灑淚一幕，江𤒹生笑言全因演技變好，粉絲支持確實令自己感動：「全場都係自己人，令我容易放下盔甲，以真感情真面目示人，所以有少少感觸。」MIRROR成員姜濤早前因為駕駛意外被罰款及吊銷暫准牌照，江𤒹生笑言輪不到自己接載隊友，支持姜濤再次應考，亦未有駕駛貼士：「佢遲啲再學車有專門師傅教佢，唔駛我教。」

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