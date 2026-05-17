82歲葉振棠憔悴暴瘦近況曝光 一個暖心舉動獲全網激讚 女伴親密攙扶惹「黃昏戀」揣測

82歲的殿堂級歌手葉振棠，入行超過半世紀，憑著《忘盡心中情》、《戲劇人生》等無數經典金曲，成為樂壇的不朽傳奇。近年他飽受眼疾及病痛困擾，減少公開露面。不過，近日有網民在街頭捕獲野生葉振棠，並將影片分享至社交平台，片中葉振棠雖然略顯清瘦和蒼老，但一個暖心舉動，卻引來網民一面倒的激讚，大讚他盡顯老一輩藝人的專業和親民。

葉振棠街頭被集郵脫口罩合照顯修養

從網上流傳的影片可見，當日葉振棠身穿紅藍格仔恤衫，頭戴紅色棒球帽，雖然戴著口罩，但其身形明顯比以往消瘦，步履不穩，明顯滲出老態。當時他正與一名女士同行，該女士沿途細心伴隨，全程扶著葉振棠手臂，兩人關係看似非常密切。途中有歌迷認出偶像並上前要求合照，葉振棠答應後，並立即脫下口罩，面帶微笑與歌迷合影，態度友善親民。此舉動在網上引起熱烈討論，不少網民大讚葉振棠「尊重粉絲，值得尊敬」、「這就是對歌迷的回饋」，並紛紛留言「祝你身體健康，每天生活愉快」，讚揚他作為殿堂級前輩甚有巨星風範。

相關閱讀：前邵氏女星81歲舊愛現身聚會狀態曝光 曾瘦到現「樹根頸」視力每況愈下 近年傳譜黃昏戀

葉振棠視力僅剩一成飽受「生蛇」困擾

事實上，葉振棠的老態與他近年的身體狀況有關。他的一生可謂與病魔不斷搏鬥，自小四時因併發傷寒及猩紅熱，高燒導致視覺神經細胞壞死，視力從小六開始便出現無法逆轉的衰退。隨著年紀漸長，其視力問題愈趨嚴重，早前檢查更發現視力僅餘正常人的一成，生活面對極大挑戰。葉振棠近年除了曾確診新冠病毒，2023年更不幸「生蛇」（帶狀疱疹），即使康復後仍要承受巨大的後遺症，包括耳鳴、牙肉麻痺、臉部有針刺感等，連進食也出現問題，可謂身心飽受折磨。

葉振棠走出摯愛離世陰霾疑譜黃昏戀

除了健康狀況，葉振棠的感情生活，也再次引起關注。影片中與他並肩同行的女伴，全程陪伴在側，互動親密。葉振棠與粉絲合照後，兩人便一同離開。這不禁讓人想起他與已故前邵氏女星于楓的戀情。當年于楓悉心照料患有眼疾的男友葉振棠，可惜于楓在2015年因癌症離世。葉振棠曾接受查小欣訪問，問到他會否想找個老伴時，葉振棠直言：「不要想了，都不知道還有多少年。」想不到近日葉振棠身邊再有女伴出現，引來網民對葉振棠「黃昏戀」的揣測。

相關閱讀：81歲葉振棠曾戀邵氏女星于楓 近年傳譜「黃昏戀」 罕談感情事：都唔知仲有幾多年