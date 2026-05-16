楊千嬅凌晨五點半「生女」 IP公仔「Am'miri」誕生 5大特質溫柔治癒人

楊千嬅「生女」了！由她主創的全新IP「Am'miri」全球首個限定快閃店，昨日清晨在深圳灣萬象城靜靜雞「出世」，千嬅笑說：「我等咗咁多年，終於生咗個女，Torres有個妹啦！哈哈！」不過今次「生女」過程一點也不簡單，原本活動安排在下午舉行，怎料千嬅去到深圳後，活動場地收風大批歌迷及市民準備圍觀，因擔心人潮太洶湧難控，臨時被要求改到早上8點半開始，千嬅笑言：「結果我係前一晚要凌晨5點半就起身化妝梳頭，真係生仔都冇咁早起身，哈哈……不過當年生仔，都係一早入醫院準備，所以成朝都有一個準備生個女嘅心情！」

千嬅透露構思由丁子高提出

千嬅「囡囡」Am'miri，原來是她老公丁子高的idea，千嬅透露：「其實成件事係丁生嘅idea，希望可以同大家分享生活理念，最終就一齊合作，做咗Am'miri出嚟，足足搞咗3年，今日面世真係好開心。」而這個擁有淡紫色頭髮、精靈耳和純白翅膀的天使BB，象徵每個人內心的小朋友，溫柔守護初心，千嬅坦言：「希望Am'miri總會喺你最需要嘅時候出現，用溫柔治癒你！」

千嬅望出毛公仔抱囡瞓覺

至於開幕活動中，千嬅分享了「囡囡」的五大情緒特質，包括陪伴、愛、接納、包容及勇氣，而她自己就特別鍾意「勇氣」：「心口最緊要有個『勇』字，跌都唔使怕！」談到最愛的公仔，千嬅透露近年鍾情玩偶，「依家多咗個自己親生女，如果可以出毛公仔，第日就可以攬住個女瞓覺，哈哈！」今次快閃店免費入場，至5月27日，同步為千嬅5月23至24日深圳「春繭」演唱會熱身。下午搶購粉絲人潮淘洶湧，歌迷紛紛表示：「見到千嬅歌裏面一直存在嘅溫柔人格變成真嘅，特別開心，一定要擁有！」千嬅則表示：「其實冇諗過話要做到個公仔幾勁幾多人鍾意，只係想同歌迷朋友一齊開心分享。」