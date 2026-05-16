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康城影展｜《屍殺禁區》午夜首映全智賢行紅地毯盛況空前 尊特拉華達奪「榮譽金棕櫚」高呼超越奧斯卡

影視圈
更新時間：14:45 2026-05-16 HKT
發佈時間：14:45 2026-05-16 HKT

「第79屆康城影展」昨日迎來精彩一天，多部競賽及特別展映影片先後亮相，包括韓國喪屍驚悚片《屍殺禁區》、日本導演濱口龍介的法語首作《All of a Sudden》，以及奧地利導演Marie Kreutzer執導的《Gentle Monster》。 

《屍殺列車》後再度回歸康城

《屍殺禁區》由《屍殺列車》導演延尚昊執導，入選「午夜展映單元」於康城舉行全球首映，導演連同主演全智賢、具教煥、池昌旭、申鉉彬及金信祿等走上紅地毯，盛況空前，是延尚昊繼2016年《屍殺列車》後再度回歸康城同一展映單元。記者會上，延尚昊透露今次選擇喪屍題材是為了反映當代社會的恐懼，指出人工智能及高速資訊正令人類思想日趨均一，侵蝕個人主體性，令他聯想到病毒群體的演化機制。

濱口龍介激動致謝

《All of a Sudden》在競賽單元首映後獲得全場長達7分鐘的起立鼓掌。這部逾3小時的長片由法國女星Virginie Efira與日本女星岡本多绪主演，講述兩名女性因絕症而相遇並結下深厚情誼的故事，大批觀眾在字幕滾動期間動容落淚。濱口龍介在掌聲中激動致謝。此片為法日德比合拍作品，全片片長達196分鐘。

尊特拉華達女兒有份參與演出

同日亮相的競賽片《Gentle Monster》由奧地利名導Marie Kreutzer執導，嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）、「邦女郎」Léa Seydoux等一眾影壇巨星悉數出席首映禮。3片同日掀起話題，令第四日成為本屆影展迄今最受矚目的一天。​​​​​​​​​另外，荷里活巨星尊特拉華達（John Travolta）在其導演處女作《Propeller One-Way Night Coach》舉行首映前，獲影展藝術總監Thierry Frémaux頒發榮譽金棕櫚獎，全場隨即爆發熱烈掌聲。尊特拉激動得幾乎落淚，以法語高呼「完全出乎意料！」並表示：「這份榮譽超越奧斯卡。」《Propeller One-Way Night Coach》改編自他1997年同名兒童小說，是一部帶有自傳色彩的家庭冒險片，以航空黃金年代為背景，其女兒Ella Bleu Travolta亦有參與演出。

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