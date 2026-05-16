張衞健老婆張茜罕現身走樣變大媽？  被指眼袋腫脹法令紋明顯  曾兩度小產至今無子成遺憾

現年52歲的張衞健太太張茜，近年已經淡出幕前，鮮有影視作品面世。據知她近年已經成功轉型，發展美容事業，並專心做張衞健背後的女人。近日內地女演員張瑤在社交平台上載了一段與閨密聚舊的短片，席間除了有李斯羽，更罕有地見到張茜的身影，令她的最新狀態隨之曝光。

張茜打扮隨意貼地

在張瑤發布的聚會影像中，可見張茜當日在飯局上的狀態十分鬆弛，心情大好的她時常展現燦爛笑容，精神十分不俗。衣着方面，她打扮得相當隨意貼地，卸下了昔日聚光燈下的精緻妝容與打扮，只是隨意地紮起頭髮，穿上一件鬆身白色Tee。

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張茜走樣變圓碌碌？

不過，不少網民將焦點放在她臉上的「歲月痕跡」。有網民指她的顏值「大走樣」，比起當年靈動俏皮的模樣，現在的張茜眼袋明顯腫脹、法令紋清晰可見；面頰亦因為長胖了不少而變成「圓碌碌」，甚至有網民驚呼「完全認不出了」、「女神變樣了」。但與此同時，亦有大批網民力挺張茜，認為人總會老，她不靠打光修圖，敢於以真實面貌示人，活得通透自在，這份自然美反而比精修到失真的「凍齡女神」更讓人佩服。

張衞健張茜拍劇撻著相距9載

提起張茜，最為人津津樂道的必定是她與張衞健的愛情故事。張衞健與張茜於1998年拍攝電視劇《陳夢吉傳奇》時「撻著」，兩人相距9歲卻無阻愛火，經歷愛情長跑後，於2004年在南京秘密結婚。隨後兩人在菲律賓的教堂舉辦了盛大的天主教婚禮，並返港進行第3次結婚儀式，恩愛非常。

張茜歷盡求子辛酸

然而，兩人的求子之路卻充滿波折與淚水。張衞健曾在2008年首度對外透露，張茜在懷孕八個月時不幸流產。為了陪太太走出小產陰霾，張衞健曾推掉所有工作，寸步不離地陪伴左右。到了2014年，一度傳出張茜再度懷孕的消息，可惜最終二度流產。為了擁有兩人的愛情結晶，張茜曾積極調養身體，甚至為了懷孕連續打了三年的排卵針。藥物副作用令她一度身形暴脹，在身體及精神上都受盡折磨，卻仍無法如願。看見愛妻受苦，張衞健心痛不已，最終決定放棄成為人父的想法，選擇順其自然，好好享受二人世界。

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