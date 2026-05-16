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啟德體藝館化身京味茶館 相聲大師郭德綱于謙率「德雲社」爆笑登場

影視圈
更新時間：00:22 2026-05-16 HKT
發佈時間：00:22 2026-05-16 HKT

香港演出新地標啟德體藝館將化身成為京味茶館，中國著名相聲社團「德雲社」已定於6月20日（星期6）晚上7時正，假座體藝館舉行「30周年世界巡演・香港站」。屆時郭德綱和于謙老師合體出征，經典同框，這對黃金搭檔將連同其他7位實力派演員，承包全場觀眾一整晚的笑點！

德雲社30周年巡演足跡遍全球

德雲社於2011年在郭德綱帶領下，開始了中國相聲市上第一次海外商業演出，今次「德雲社30周年世界巡演」截至本月14日已被邀請去了澳洲、紐西蘭、新加坡、韓國、津巴布韋、埃及和德國等地共9個主要城市演出，之後更會遠赴英國、加拿大、美國、巴西、阿根廷和馬來西亞獻藝，而到了6月20日便會在香港和大家見面。由此可見德雲社的相聲表演由創立至今共30年已成為業界的中流砥柱，得到全球相聲迷和中國傳統藝術愛好者的大力支持。

郭德綱于謙侯震領銜各展風采

「德雲社30 周年世界巡演－香港站」演出陣容龐大，包括以深厚傳統功底與市井風格、讓相聲重回劇場的德雲社創始人郭德綱，他深耕傳統、培養大批青年演員，推動相聲市場化與國際化，成為當代曲藝復興的標誌性人物；于謙也是德雲社核心，他以鬆弛自然、精准接梗的風格，成為郭德綱的黃金搭檔，撐起當代相聲的經典組合；侯震則是相聲大師侯寶林的長孫、侯家第三代唯一職業相聲人，他師承石富寬，現為德雲社核心成員。他被郭德綱稱為「師父留下的非物質文化遺產」。
 

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