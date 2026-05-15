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碧咸、Victoria破10億英鎊身家 登英國富豪榜運動員亞軍

影視圈
更新時間：23:15 2026-05-15 HKT
發佈時間：23:15 2026-05-15 HKT

前英格蘭足球隊長碧咸（David Beckham）再創佳績，成10億英鎊（約104.4億港元）身家運動員，最新出爐的2026年《星期日泰晤士報》英國富豪榜顯示，碧咸與妻子Victoria合計財富首度突破10億英鎊，達11.85億英鎊（約123.7億港元），令碧咸成為英國史上首位身家逾10億英鎊的運動員。

碧咸累積巨額代言收入

在運動員富豪榜上，碧咸夫婦排名第2，僅次於前一級方程式賽車行政總裁Bernie Ecclestone家族，後者身家估計約達20億英鎊（約208.8億港元）。碧咸持有美職聯球隊邁阿密國際的股份，球隊目前估值高達14.5億美元（約113.5億水港元），為美職聯最具價值球會。此外，碧咸多年來亦擔任運動品牌、時裝品牌等代言人，長期為其累積巨額代言收入。

Victoria深受國際時尚界追捧

Victoria方面，從組合辣妹（Spice Girls）成員早已轉型為時裝界舉足輕重的人物，其同名時裝品牌Victoria Beckham深受國際時尚界追捧，亦是夫婦財富的重要來源之一。今年英國富豪榜的億萬富翁人數微升至157人，較去年的156人略有增加。榜首位置由創立印度跨國企業欣杜賈集團（Hinduja Group）的家族佔據，身家估計達380億英鎊（約3,967億港元）。

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