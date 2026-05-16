鄧健泓過52歲生日 移民加拿大4年驚喜「買多間屋」冧妻 石詠莉收禮高呼：Love it

鄧健泓（Patrick）早於1991年到加拿大留學，2022年突然攜老婆石詠莉移居加拿大，早前更因為考入加拿大公民試（Citizenship Knowledge Test），搞到石詠莉一度因溫書出現情緒崩潰。鄧健泓夫婦經過努力後，二人現時已定居於卡加里的逾千呎獨立屋，生活寫意。日前鄧健泓慶祝52歲生日，竟然「買多間屋」作為老婆石詠莉的禮物。

鄧健泓建專屬後花園小屋

鄧健泓昨日（15日）在YouTube上載新片，表示因為老婆石詠莉熱愛園藝：「喺生日嘅前三日，我決定買多間屋俾我老婆。」因此送「新屋」給愛妻。影片中見到鄧健泓提及因後花園右邊的草地長期處於乾旱狀態，於是靈機一觸決定善用空間，悉心在後花園興建小屋（Shed）。

鄧健泓表示：「所以我決定喺嗰度做啲嘢，就係起一間後花園小屋。」鄧健泓貼心的表現，全因想老婆開心：「呢間屋仔可以收納晒大嘅耕種嘅用具同埋材料，等佢耕種嘅時候得心應手一啲。」

相關閱讀：前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」

鄧健泓夫妻鬥嘴放閃

鄧健泓不但做足功課，更分享組裝心得，指因為後花園有少許傾斜，所以地基的水平極為重要，更細心提醒網民起屋仔時要距離鄰居圍欄最少一呎，方便日後走入去清理雜草。鄧健泓亦大讚屋仔可以度身訂造，由風格、顏色、尺寸到門窗位置都可以自己設計，整個興建過程只需六、七個小時就大功告成。

鄧健泓到新屋落成的「交吉」時刻，兩夫妻的互動溫馨又搞笑。鄧健泓幽默地請老婆出巡驗收：「嚟驗貨啦！」石詠莉打開門看到專屬自己的小屋後驚喜萬分，忍不住連「Wow」了幾聲。

石詠莉對小屋感滿意

石詠莉滿意地四處打量，更得寸進尺地搞笑問老公：「咦！佢唔會整埋Drywall（石膏板）落去嘅？」鄧健泓搞笑反擊：「你就想喇！我哋可以自己整嘅。」其後石詠莉細心研究屋仔設計：「呢度有個氣口喎，幾好喎！咦，慘啦，呢個係一個溫室。」石詠莉更甜到漏表示：「Love it, love it！」對鄧健泓的禮物十分滿意。

石詠莉驗收完畢後，急不及待整理耕種用具，以及將材料搬入小屋。鄧健泓坦言最初還擔心空間不夠，但擺放後發現非常實用，徹底解決老婆的問題。此外，小屋原來還有另一個目的，鄧健泓將愛犬的骨灰擺放在透明櫃中，感性道：「起呢間屋另外一個目的就係為咗佢哋喇，等佢哋隨時都可以走出草地度玩。」鄧健泓最後透露搭建小屋成本為5,278元。

鄧健泓夫婦住獨立屋

鄧健泓與石詠莉現居住的卡加里，當地生活指數不及溫哥華及多倫多高，加上消費稅較低，成為二人的落腳地。鄧健泓與石詠莉為省錢，親自落手落腳為大屋裝修及布置花園。早前曾拍片曝光一間2千多呎的全新獨立屋，見到室內裝修豪華，售價僅80萬加元（約455萬港元），另加GST（Goods and Services Tax）稅項大約5%，生活水平與香港相差甚遠。

相關閱讀：鄧健泓老婆為移民加國壓力爆煲 石詠莉準備公民試崩潰落淚：好辛苦，我唔鍾意讀書