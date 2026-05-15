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黃淑蔓兩奪金像獎未走紅被網民抱不平：今年工作有好兆頭 女團Me&成員久違合體 譚旻萱自爆想聯成合作

影視圈
更新時間：21:45 2026-05-15 HKT
發佈時間：21:45 2026-05-15 HKT

黃淑蔓和譚旻萱（Mandy)今日到尖沙咀出席周大福珠寶金飾店全球首家旗艦店開幕活動。兩位都是前女團Me&成員，二人表示，因為同公司所以經常見面，但已兩年沒有一起工作，Mandy表示，若然有客戶肯出錢邀請演出，當然可以在一起表演，又或可以做一些聯成合作。

譚旻萱洽談舞台劇

古天樂近期在舞台劇方向發展，問到二人可有興趣？Mandy正有一套舞台劇演出洽談中，她笑言：「近期在電影或電視劇中出現，我不是開槍便是飲酒，怕大家也會誤會了我的真實性格。」被問到是否打算電影、劇集、舞台劇及唱歌四線發展？她回應：「加上籃球選手、DJ，五或六線發展也可以。」

譚旻萱靠愛犬離世回憶演繹喊戲

Mandy在劇集《重案解密》中的演出被外界讚好，Mandy開心表示，首次拍劇集，感覺拍電視劇與電影完全不同，因為拍劇集每天也有一定的拍攝量，所以節奏快很多，這次在當中有喊戲，又有孩子，這都是她未試過的，她說：「拍攝時也想過怎樣聯繫在角色上，便想到自己過往養的狗過身時的感覺很相似，導演讓我嘗試而且一take過完成，因為情緒到位當時真的哭了出來。」

黃淑蔓預告今年出四首歌

另外，黃淑蔓早前上載自己16歲時穿上校服在學校內練習唱歌時演繹一曲《Listen》的片段到網上，引來大量網民大讚她唱功好，並感到她接連兩次在香港電影金像獎中奪得「最佳原創電影歌曲獎」，卻未能紅起來為她感到不值？黃淑蔓表示多謝大家，但她覺得今年工作上起了好兆頭，出了唱片、在金像獎獲獎、在節目中也有發揮機會，希望遲些能多唱些歌及舉行演唱會，到時便可以現場演繹《Listen》給大家聽。問到為何片段上載時寫了將會刪除片段？她說：「不是要刪除，純粹是標題，加上片段中在學校沒有化妝。」Mandy即大讚她不化妝也一樣美麗。對於網民替她不值，黃淑蔓認為這是時來運轉與努力成果，她說：「我也不知道大家為何替我不值，去年我推出了三首歌，今年將會推出合共四首歌。如果真的替我不值，那便多聽我的歌，若我舉行演唱會，大家來支持便可。」被問到奪得兩次金像獎後是否多了人找她唱電影主題曲，她說：「暫時未有，但如果有也可以考慮一下，因為我的聲音很適合講故事。其實今年我想嘗試演戲。」

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