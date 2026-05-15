喬寶寶激罕晒老婆合照放閃 盲婚啞嫁恩愛36年 超肉麻愛妻宣言曝光網民直呼「骨痹」

喬寶寶早前與太太慶祝結婚36周年，雖然二人是「盲婚啞嫁」，但感情反而因長年相伴越來越深。日前喬寶寶在社交平台上激罕放「閃光彈」，公開發表一篇超肉麻的愛妻宣言，令一眾網民大讚喬寶寶「夠浪漫」。

喬寶寶太太好貼地

喬寶寶在帖文中分享與愛妻的溫馨合照，並感性地回顧兩人攜手走過的日子。喬寶寶憶述過去三十年來一直為家庭和事業拼搏，而太太則毫無怨言地在背後默默守候。直到現在終於有閒暇時間，想跟太太去旅行，但愛妻的答案竟然十分貼地，表示只要去「超市、散步，已心滿意足。」喬寶寶大為感動直言：「這句話的重量，比任何名山大川更撼動人心。」

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喬寶寶表示深深明白到太太用最簡單又純粹的方式去愛他：「她習慣的不是孤單，而是用最簡單的方式愛你——不需遠方，只要你在身旁。牽手走過三十六年風雨，她最想去的地方，原來一直是你身邊。」

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喬寶寶被指「骨痹」

喬寶寶深情表示：「牽手走過三十六年風雨，她最想去的地方，原來一直是你身邊。」喬寶寶更悟出人生中看過最好的風景：「是那個陪你走過歲月、依舊知足的她。往後餘生，去哪都好，因為有她，便是最美的旅程。」不少網民點讚外，更指喬寶寶「骨痹到震」、「Beautiful couple 很優雅」、「真係好夠浪漫」、「陪伴就是最長情的告白」等。

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