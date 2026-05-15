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柯煒林再戰影帝 《大濛》狂掃13項提名：盼今次可以爭氣 抗癌進展理想靠AI汲取健康資訊養生

影視圈
更新時間：21:15 2026-05-15 HKT
發佈時間：21:15 2026-05-15 HKT

第28屆台北電影獎頒獎典禮將於7月11日舉行，今日大會公布入圍名單。柯煒林（Will）與方郁婷主演的電影《大濛》，合共獲得13項提名，當中Will繼早前台灣金馬獎後，再次有份入圍「最佳男主角」候選名單。他與《泥娃娃》楊祐寧、《死亡賭局》洪瑜鴻（春風）、《深度安靜》張孝全及劉冠廷，一起角逐影帝大獎。Will開心表示，今日出席周大福珠寶金飾品牌旗艦店開幕典禮，同時收到《大濛》獲13項提名好消息感到非常開心，由於上次失落獎項，他希望今次自己可以爭氣。問到對獎項可有信心？Will笑言：「沒有特別想過輸或贏，記得4年前金馬獎爭男配角，曾經輸給劉冠廷，我曾跟他說他是一位極度溫文爾雅的人。」

柯煒林自爆怕戴戒指

Will表示，日常喜愛戴首飾，覺得戴耳環和耳扣有助增加運氣，但最怕戴戒指，因為容易在洗手時掉下來，有多次遺失經驗，所以寧願戴頸鏈。問到若然將來遺失了婚戒，會被老婆殺死？他笑指，不會，他會再買不太擔心。

柯煒林病情好轉胖了一點

此外，去年在社交平台公開患上肺腺癌第4期，Will一直積極治療，問到現況如何？他表示，最近接受身體檢查，報告結果理想，現繼續服用藥物治療，不過有少許副作用，比之前肥了一點，因這是一種新藥，還是聽從醫生指示，身形肥了便做多些運動，閒時又跟AI傾偈汲取健康資訊。

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