楊洋襲港獲數百粉絲冒雨追星 警員保安嚴陣以待 韓妹瑟琪爆Red Velvet將回歸推出專輯

內地演員楊洋、韓國人氣女團Red Velvet成員瑟琪（SEULGI）、柯煒林、王丹妮、譚旻萱、盧慧敏及黃淑蔓到尖沙咀出席周大福珠寶金飾店全球首家旗艦店開幕活動，楊洋出現吸引了數百粉絲到場，在廣東道隔着馬路在圍欄內冒雨守候，現場有多位警員及保安員維持秩序。

楊洋感謝粉絲冒雨支持

楊洋主演的內地武俠劇《雨霖鈴》日前開播，被問到對作品的期待？他稱看到很多人在網上留言支持，希望劇集能得到更多人的喜愛，對於現場有大批粉絲支持？他表示，感謝粉絲冒雨支持，感受到她們的熱情，他會繼續拍更多作出給大家欣賞。

瑟祺最愛戴戒指

瑟琪則表示，首飾之中，戒指是她日常不可或缺的飾物，感到戴了戒指才獲得一種完整的感覺。問她往後有甚麼音樂風格想挑戰？她想嘗試Hip-hop風格和慢歌。之前她舉行生日會以回顧及往前行為主題，問到演藝生涯最珍貴的是甚麼？她認為，做歌手優點是能夠去到世界不同的地方與粉絲見面，與粉絲的回憶是最珍貴。她表示，接下來的工作，Red Velvet 將回歸並推出專輯，希望一切順利。對於再次來到香港，她感到身在香港好像感覺身處電影中，希望有多點機會影多些相片。