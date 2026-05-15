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張柏芝空降北京珠寶晚宴 無袖馬甲配魚尾裙演繹高貴從容盡顯女王風範

影視圈
更新時間：19:59 2026-05-15 HKT
發佈時間：19:59 2026-05-15 HKT

張柏芝昨日空降北京出席高級珠寶私享展及晚宴，成為全場矚目焦點。剛陪伴愛子溫馨慶生的柏芝，便即刻飛往北京赴宴，兼顧家庭與事業的從容姿態，盡顯成熟女性魅力。當晚她一身全黑御姐風造型驚豔登場，利落無袖馬甲勾勒流暢肩頸線條，搭配垂感十足的魚尾長裙，步履間盡顯曼妙身姿；長款黑絲手套為整體增添神秘高貴氛圍，利落幹練的盤髮凸顯優越骨相，肌膚緊緻動人，舉手投足之間散發出不怒自威的高貴氣場。

張柏芝與世界冠軍王楚欽同台

柏芝先後佩戴兩套品牌重磅高級珠寶登場，華貴珠寶襯得她氣質更加明豔大氣，高貴風姿與珠寶的璀璨光芒完美交融。她上身佩戴的兩套高級珠寶，活動結束後便被現場VIP貴賓火速購入，這不僅是對珠寶的青睞，更是對柏芝高貴形象與時尚號召力的最高肯定，彰顯她在高端圈層的非凡影響力。盛會星光雲集，柏芝與世界乒乓球冠軍王楚欽同台亮相，碰撞出別樣的時尚火花，成為當晚一大亮點。

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