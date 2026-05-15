古天樂出品頭炮舞台劇《大龍鳯》7月公演 獲廖子妤力撐「阿仔」 張繼聰首任監製見演員拍海報爆發戲癮：如打強心針

古天樂出品「天下一幕」（One Cool Stage）頭炮舞台劇《大龍鳯》將於7月24號起公演，改編自龍文康編劇作品，香港3度公演，全新版本的《大龍鳯》將由張繼聰首度擔任監製與張志敏、郭芙聯手上陣，並邀得曾憑同劇奪得2014「香港舞台劇獎最佳男主角」的朱栢謙主演兼執導，與新鮮出爐「香港電影金像獎」影后廖子妤夥拍特別演出何嘉莉，聯同首次合作登場的吳冰@小薯茄、黃梓僑、徐浩昌（肥腸）、湯君慈、許月湘、趙君瑜、李玗蓁、黃詩詠等。早前一眾演員聚首為舞台劇拍攝海報，劇未公演，各演員已演技大爆發，令身為監製之一的阿聰在拍攝過程中，已感受到劇力萬鈞的魔力。

《大龍鳯》演員沒有偶包

首次接觸舞台劇監製崗位的阿聰讚歎到：「戲都未排，一班演員拍海報時已戲癮大發；為了配合喜劇效果，攝影師要求各人在表情演繹上要有戲，包括眼神，完全是一次表情大挑戰，但絲毫沒難倒這幫演員，大家既沒有偶像包袱，也不介意面部表情趣怪扭曲，各施其技，盡情配合完成拍攝。對於初試啼聲的我，猶如打了支強心針，開了一個好頭。」

廖子妤第一次做外母

曾在不少演出中飾演媽咪角色的廖子妤（fish），今次多得曾演過她兒子的阿聰邀請，同樣演出媽咪角色，她力挺說：「聰哥第一次做監製，無理由晤撐阿仔（聰）㗎！其實繼3年前參演過舞台劇《飯戲攻心》後，再有人搵我做舞台劇，不僅開心，還很巧合，上次演舞台劇，我剛剛攞完獎，今次又是攞完獎翌日，收到演出邀請！不過我不知道還有幾多次機會㗎？那會有那麼多獎攞呀！所以每次我都好珍惜，今次我在劇中有兩個仔女，還有第一次做外母，跟朱謙飾演兩公婆，當然乘機偷師，非常期待。」

朱栢謙三度出演哭笑不得

至於身兼導演、主演兩職的朱栢謙已3度演出《大龍鳯》，每次演出都帶給觀眾不同驚喜，連他自己也不禁笑說：「這個龍文康作品，我每次跟對手演出，甚至自己都會演到哭笑不得、同哭同笑，一部開心、溫馨喜劇。」問到如果監製阿聰粉墨登場，適合演甚麽角色？朱謙力推阿聰飾演他所演的校長一角，讚不絕口的說：「聰哥有型得來又有幽默感，有急才又夠charm，我簡直比下去。如果他做老豆角色，我就演他的兒子，又真的好期待我們演兩父子會有甚麽火花。」

何嘉莉久違演舞台劇

久違了的何嘉莉在劇中飾演朱謙其中一位太太，她期待的說：「可以跟殿堂級朱栢謙合作，真的好榮幸，我相信他可以帶動我入戲。一直以來都好想演舞台劇，今次終於有機會。剛才拍海報時，又要表現古惑、戚眉弄眼，表情演繹誇張，已經感受到舞台演出有別於電影、劇集，感覺很新鮮。阿聰剛才也給我溫提，要去旅行充電就把握良機啦；因為五月便要全情投入排練，熟讀劇本角色。」而劇中亦起用了好幾位年輕演員配搭，包括吳冰、湯君慈、黃梓僑、肥腸等，大家對參演舞台劇都表現雀躍，且表示要加倍努力作準備，甚至預先報讀演戲課程補課。而拍攝海報時，不約而同擺出誇張表情，又求又跪的甫士，配合喜劇氣氛，而各人演繹到位，阿聰滿意收貨。

吳冰、湯君慈、黃梓僑、肥腸努力報讀課程

吳冰坦言知道老豆原來是朱栢謙大感壓力，要打醒十二分精神上陣、湯君慈苦笑謂沒想過拍海報要表情多多，還有乞求pose，一次難得的舞台表演初體驗。而被阿聰以港版許光漢形容的黃梓僑笑言不敢當，雖然沒太多舞台劇經驗，但經常在網絡頻道kootimlok（古添樂）亮相短視頻演出，演技訓練有加。而徐浩昌（肥腸）則時刻提醒自己早睡早起以最佳狀態，應付每場台上的表演，要隨時有執生的準備。

