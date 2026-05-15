陳卓賢33歲生日展啟德開幕 油桶時光隧道重溫MV蛻變旅程 負責人車車剖白幕後辛酸：愛心付出遠超金錢

6月9日是陳卓賢（Ian)33歲生日，Hellosss(粉絲暱稱）早早為他籌辦生日慶祝活動，從今晚7時至6月9日在啟德零售館2號館開設了，Ian陳卓賢「Ian Azure Nexus」生日展覽。現場除設立了多個打卡位置之外，重點設置了Ian的油桶時光隧道，隧道中設置了生日獨家限定造型照，配合播放Ian所有MV，並有少量生日會獨家片段在內，讓歌迷或入場欣賞人士可以體驗Ian從黑白走向彩色的蛻變旅程。

陳卓賢巨型扭蛋機與AI歌詞卡

粉絲生日活動，當然要包括一些遊戲部份，大會設置了巨型扭蛋遊戲機，幸運兒有機會抽中「Ian獨家即影即有相片」，及生日限定自製個人化電話手繩工作坊，這兩項遊戲均需在網上預約。還有今年特設的AI互動歌詞卡片製作機，粉絲可即場拍攝照片製成漫畫化或卡通化個人獨有的歌詞卡。

陳卓賢演唱會主題獲啟發

歌迷會活動負責人之一「車車」接受訪問時表示，籌備這次生日活動跟Ian的音樂路相同，都是充滿困難，要慢慢一步步衝破，之後便順利完成，她指出，最難就是構思生日活動主題，幸好看到Ian演唱會主題「GROWTH」所啟發，便想出從黑白走向彩色作為主題。問到預計活動參與人數？她表示，主要在場地能夠容納的情況下，希望越多人到場參與越好。至於這次活動大概花了多少錢才能完成？車車不願直接透露花了多少錢，只表示，每次籌備生日活動都是花盡心機多於金錢付出，她說：「真的數不到花了幾位數字，愛心付出比金錢更多，全是粉絲們出心出力製作整個活動，預計每天管理現場也需要大概近30位粉絲幫手。」

