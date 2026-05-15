Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳卓賢33歲生日展啟德開幕 油桶時光隧道重溫MV蛻變旅程 負責人車車剖白幕後辛酸：愛心付出遠超金錢

影視圈
更新時間：18:15 2026-05-15 HKT
發佈時間：18:15 2026-05-15 HKT

6月9日是陳卓賢（Ian)33歲生日，Hellosss(粉絲暱稱）早早為他籌辦生日慶祝活動，從今晚7時至6月9日在啟德零售館2號館開設了，Ian陳卓賢「Ian Azure Nexus」生日展覽。現場除設立了多個打卡位置之外，重點設置了Ian的油桶時光隧道，隧道中設置了生日獨家限定造型照，配合播放Ian所有MV，並有少量生日會獨家片段在內，讓歌迷或入場欣賞人士可以體驗Ian從黑白走向彩色的蛻變旅程。

陳卓賢巨型扭蛋機與AI歌詞卡

粉絲生日活動，當然要包括一些遊戲部份，大會設置了巨型扭蛋遊戲機，幸運兒有機會抽中「Ian獨家即影即有相片」，及生日限定自製個人化電話手繩工作坊，這兩項遊戲均需在網上預約。還有今年特設的AI互動歌詞卡片製作機，粉絲可即場拍攝照片製成漫畫化或卡通化個人獨有的歌詞卡。

陳卓賢演唱會主題獲啟發

歌迷會活動負責人之一「車車」接受訪問時表示，籌備這次生日活動跟Ian的音樂路相同，都是充滿困難，要慢慢一步步衝破，之後便順利完成，她指出，最難就是構思生日活動主題，幸好看到Ian演唱會主題「GROWTH」所啟發，便想出從黑白走向彩色作為主題。問到預計活動參與人數？她表示，主要在場地能夠容納的情況下，希望越多人到場參與越好。至於這次活動大概花了多少錢才能完成？車車不願直接透露花了多少錢，只表示，每次籌備生日活動都是花盡心機多於金錢付出，她說：「真的數不到花了幾位數字，愛心付出比金錢更多，全是粉絲們出心出力製作整個活動，預計每天管理現場也需要大概近30位粉絲幫手。」
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元
00:48
姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元
影視圈
5小時前
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
影視圈
4小時前
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
影視圈
9小時前
特朗普結束訪華行程。路透社
02:02
特朗普訪華︱特朗普登空軍一號離華 外長王毅機場送行︱不斷更新
大國外交
4小時前
急尋「好人先生」歸還$200 藍田港媽與犬兒一同寫感謝卡 故事有洋蔥 網民傳授更直接尋人方法｜Juicy叮
急尋「好人先生」歸還$200 藍田港媽與犬兒一同寫感謝卡 故事有洋蔥 網民傳授更直接尋人方法｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
家居裝修
13小時前
2027年公眾假期出爐 復活清明假請4放11 國慶重陽節請4放10（附放假全攻略）
01:24
2027年公眾假期出爐 復活清明假請4放11 國慶重陽節請4放10（附放假全攻略）
社會
8小時前
央視4.7億港元奪世界盃轉播權。 美聯社
01:10
世界盃2026｜央視獲轉播權 版權費4.7億港元
即時國際
1小時前
美心MX斬料優惠！$33起歎燒味三拼／手撕雞拼燒腩仔 一連3星期特價供應
美心MX斬料優惠！$33起歎燒味三拼／手撕雞拼燒腩仔 一連3星期特價供應
飲食
7小時前
台灣陽明山有男女上演活春宮，過程被4K閉路電視直播。
台灣陽明山︱CCTV拍下4K活春宮 情侶「趴枱」激戰聲畫直播
兩岸熱話
9小時前