温嵐「敗血性休克」急送ICU搶救全面停工 吳宗憲哽咽受訪 群星集氣

46歲台灣女歌手温嵐（溫嵐）昨日（14日）驚傳因突發重病，被緊急送入加護病房（ICU）搶救。據悉温嵐因高燒持續不退，並伴隨劇烈腹痛就醫，情況一度危急，目前温嵐已緊急停工，消息曝光後，大批粉絲及圈中好友十分焦急，與温嵐情如師徒的吳宗憲亦非常關心情況。

温嵐目前狀況不明

温嵐的經理人隨後對外證實温嵐入院消息，透露在5月14日清晨接獲温嵐的求救電話，得知其身體狀況極度不適。經理人在接受台媒訪問時神情凝重地表示：「温嵐因敗血性休克送醫治療，好在温嵐男友跟好友吳亦帆第一時間送她去醫院，目前她人在加護病房狀況不明，一切等候醫生。」

温嵐暫停手上工作

由於温嵐的病情來得突然且嚴重，其經理人公司已宣佈將全面取消温嵐近期的所有後續工作與行程。經理人亦代温嵐向歌迷、主辦方及合作夥伴表達歉意：「温嵐本人感到十分抱歉，也謝謝大家的關心。」並強調現階段將以温嵐的健康為第一優先，讓她專心休養，期盼能早日戰勝病魔，再次以健康的姿態重返舞台。

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温嵐入院吳宗憲感錯愕

温嵐入院的消息傳出後，震驚台灣演藝圈。與温嵐相識多年、交情深厚的綜藝天王吳宗憲聽聞此事後大感錯愕，受訪時更一度語帶哽咽：「先不要打擾她，現在讓她專心休養、安心養病，趕快好起來，大家都會為她禱告的。」而多位圈中人則在温嵐的社交平台留言集氣，祝温嵐早日康復，吳克群更第一時間致電關心好友病情。

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温嵐經理人今午（15日）在温嵐FB專頁交代病情，全文如下：

各位歌迷朋友大家好：

我是温嵐的經紀人。

5月14日清晨，我接獲温嵐來電表示身體不適。由於持續高燒未退，並伴隨劇烈腹痛症狀，當日已緊急送醫，目前正在加護病房（ICU）接受醫療團隊治療與觀察。

對於因此必須取消後續工作與相關行程，温嵐本人感到十分抱歉，也對歌迷朋友、主辦單位及所有合作夥伴造成的不便，致上誠摯歉意。

目前温嵐將專心配合醫師治療與休養，期盼能儘快恢復健康，早日重返舞台與大家見面。

謝謝各界關心，也祝福大家平安健康。

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温嵐曾與周杰倫同門傳緋聞

温嵐是一位具備強大歌唱實力的泰雅族歌手，1997年因參加歌唱比賽被吳宗憲發掘，進而成為「憲憲家族」的核心成員，並與當時尚未成名的周杰倫成為同門師兄妹。在事業初期，温嵐與周杰倫有著極深的音樂淵源，兩人合作的經典對唱情歌〈屋頂〉至今仍是華語樂壇的神級金曲；此外，周杰倫更為她量身打造了多首傳唱度極高的作品，如〈夏天的風〉、〈祝我生日快樂〉及〈眼淚知道〉等，二人更曾合作無間而傳過緋聞。兩人在阿爾發音樂時期密不可分的合作關係，不僅奠定了温嵐「R&B 小天后」的地位，也讓他們成為千禧年代華語樂壇最具代表性的音樂搭檔之一。