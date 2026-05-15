「翻版廖碧兒」鄺美璇宣布懷孕晒唯美孕照 曾選港姐入5強卸任即息影 嫁金融才俊做闊太

現年29歲的前香港小姐「友誼小姐」鄺美璇昨晚（14日）在IG上傳多張唯美孕照，高調宣布懷孕喜訊！鄺美璇卸任後退出娛樂圈，並嫁給圈外金融才俊，她為宣布懷孕喜訊，早前與老公在沙灘夕陽下甜蜜互動拍下美照，日前更大方展示胎兒的超聲波照片，幸福之情溢於言表。

鄺美璇IG公布懷孕喜訊

鄺美璇在IG上發文寫道：「We can't wait to meet you, MC baby on the way!」（我們迫不及待地想見到你，MC寶寶要來了！），正式向外界公布造人成功的喜訊。從她分享的一系列相片可見，她在日落時分的沙灘上，身穿一襲白色貼身長裙，孕肚已經相當明顯。其中一張照片，她的丈夫溫柔地跪在地上，仰望並輕撫着她的孕肚，畫面充滿愛意。另一張照片中，鄺美璇則獨自低頭凝視着貼在孕肚上的多張超聲波照片，散發出準媽媽的溫柔光輝。

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鄺美璇選港姐曾被封「翻版廖碧兒」

外貌出眾、擁有高學歷的鄺美璇畢業於英國倫敦政治經濟學院（LSE），入行前曾任銀行客戶助理。她在2020年參選港姐時，因外貌被指有幾分神似廖碧兒而獲封「翻版廖碧兒」，一直被視為大熱之一。雖然最終止步五強，但仍奪得「友誼小姐」殊榮，並與同屆三甲謝嘉怡、陳楨怡和郭柏妍更成為好姊妹。

鄺美璇卸任即回歸金融老本行

不過，鄺美璇當選後並未在娛樂圈作長遠發展，在卸任後毅然決定不再與TVB續約，果斷離巢做回「老本行」投身金融行業。

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鄺美璇豪華過大禮、低調結婚照：

鄺美璇嫁金融才俊生活富貴

鄺美璇在2022年年初獲金融才俊男友求婚成功，兩人更遠赴浪漫之都巴黎拍攝婚紗相，並於2023年舉行婚禮。婚後的鄺美璇「升呢」做闊太，不時在IG大晒富貴生活，與老公周遊列國。除了生活無憂、頻頻獲邀出席晚宴外，鄺美璇去年更與家姐鄺美淇（Maggie）一起盛裝出席香港馬主協會晚宴，疑似已「升呢」成為馬主。如今兩人迎來婚後的首個愛情結晶，圈中好友及網民紛紛湧入她的社交平台留言，為這位準媽媽送上最真摯的祝福。

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