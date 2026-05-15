康城影展2026｜鞏俐為《霸王別姬》4K修復版亮相紅地毯 《凪日記》世界首映獲觀眾7分鐘掌聲 松隆子有份角逐影后

由內地導演陳凱歌執導的經典《霸王別姬》4K修復版，今年登上「第79屆康城影展康城經典」（Cannes Classics）單元放映，事隔33年重返康城，《霸王別姬》曾於1993年勇奪康城影展最高榮譽金棕櫚獎，成為華語電影史上最具代表性的作品之一。影后鞏俐也親自現身映前活動與紅地毯，這也是她第21次出席康城影展，映前互動時，康城影展總監Thierry Frémaux幽默詢問現場觀眾：「有誰還沒看過這部電影？」當有人舉手後，鞏俐立刻霸氣回應「我是這部電影的女主角」，展現她的幽默感。鞏俐又感謝觀眾到場支持，「謝謝大家來看這部偉大的作品。」陳凱歌亦身在康城，他獲邀擔任新導演選拔評審，當晚因有另外的行程，未能出席放映活動。不過他受訪時仍相當關心觀眾反應，得知現場滿座及在放映後獲全場鼓掌，他非常開心。

《凪日記》亮相康城進行世界首映

此外，日本導演深田晃司昨日凌晨亦攜入圍主競賽的新片《凪日記》亮相康城進行世界首映，主角松隆子、石橋靜河等人踏上紅地毯時，現場響起台灣歌手鄭宜農片中所演唱新作《路邊開花》，該片也獲場刊《Screen》盛讚「極致安靜卻充滿情緒張力」，觀眾更給予7分鐘掌聲，此片成為勇奪金棕櫚獎的大熱作品之一，松隆子亦有份角逐影后。

深田晃司首與松隆子合作

《凪日記》是導演深田晃司籌備9年才完成，也是他首次與松隆子合作。片中松隆子、石橋靜河片中哼唱台灣民謠《天黑黑》，從沒來過台灣的石橋靜河，更是以台語完整地唱完，讓人驚訝。之後，松隆子、石橋靜河等人換上新裝亮相記者會，深田晃司在記者會上表示雖然改編自平田織佐的劇作，其精神源頭卻是小津安二郎的《東京物語》，希望透過在「奈義町」這個偏遠山村的對話，探討人與人之間那種既親近又疏離的「日常張力」。另一入圍主競賽單元的日本片《再生家族》，由綾瀨遙及大悟主演，將於香港時間17日舉行首映。《Drive My Car》濱口龍介執導的競賽片《All of A Sudden》，則於下周在康城首映。