唱錢丨張與辰自認《中2》臥底 故意走音送獎金 忙到腰圍得返28吋粉絲嗌唔好再瘦 劉威煌膽固醇超標即場請教餐單

劉威煌和張與辰與一班《中年好聲音》第一至第三屆成員昨晚為遊戲節目《唱錢》對決。張與辰雖然是《中3》成員，卻笑指自己是《中2》臥底，所以作賽時會故意走音，因為勝出的獎金都是送給觀眾與他們無關。

張與辰忙到冇時間運動

張與辰這天身形明顯纖瘦了一個碼，他表示，由於近日忙於音樂中心開幕，又要練歌為今晚比賽，之後還要準備與《中4》學員合作比賽，所以忙個不停，因此沒有時間做運動，只能跟營養師在飲食方面下功夫，現在大有成果，他開心地說：「我沒有磅自己的體重，只知道現在腰圍28吋，之前所穿的褲全數要換掉。」張與辰笑言：「粉絲們都叫我不要再瘦下去。」

劉威煌持續減磅近四年每日只吃晚餐

身旁的劉威煌同時表示，自己也瘦了，因為持續減磅近四年每日只吃晚餐，雖然現在終於瘦了，但早前體檢時發覺膽固醇出現問題，導致他感到每天只吃一餐不太好，他更即場向張與辰請教營養師的餐單，張與辰大方表示，營養師沒有一套固定的餐單給他，現在他可以繼續吃麵、飯，但吃的量要減少，而他則選擇多吃肉類，在消水腫方面會飲黑豆水和吃蕉。