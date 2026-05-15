唱錢丨龍婷讚李佳教唱歌嚴謹：每一粒音都執 為吳大強健康問題不獲續約傳聞平反：佢精神好好仲做到掌上壓

龍婷、李佳、劉威煌、張與辰、梁浩賢、陳溢光、善玥澄及侯靜伊一班《中年好聲音》第一至第三屆成員昨晚齊集將軍澳電視城為遊戲節目《唱錢》對決。繼去年在美國合作演出後，李佳和龍婷今日再有機會同台合作，再次踏上TVB錄影廠的舞台，二人也有一種當年比賽的感覺湧現，由於要對決關係，龍婷透露，事前特別到李佳的音樂學校練歌，她說：「李佳更介紹我吃花膠雞米線。」她直指，李佳是非常嚴謹的老師，問她會否介意被李佳每一粒音準也執她？龍婷說：「不會介意，一向也覺得她教得很好，也曾跟朋友說，李佳教得很好很懂得教人唱歌。」李佳也大讚龍婷非常好，一講就聽而且很勤力，所以對這次合唱很有信心能夠勝出。

龍婷李佳不清楚吳大強不再續約

對於傳出吳大強不再續約TVB歌手一事，二人均表示不知道，問到知否吳大強是因為身體健康問題而不續約？李佳稱，早前與吳大強一起出席肥媽生日會時，看到吳大強精神很好，不覺得他有任何問題，但也沒有聽到有關他不續約一事。龍婷也覺得吳大強身體狀況很好，因為平時跟他說幾句話，他興起便會做掌上壓，而且TVB若再有工作的話，大家便可再次見面。

龍婷慢慢蒐集靈感不急出歌

此外，事隔年多李佳再推出新歌，她表示，雖然時間相隔有點耐，但這首歌自己很鍾意，所以值得等，因為今年將會推出自己首張EP唱片，所以很快便會推出今年第二及第三首新歌。龍婷則表示，去年推出完三首歌後，今年不趕着出新歌，因為要慢慢蒐集靈感，加上去年至今一直忙於到不同地方演唱，感覺自己真的很忙。