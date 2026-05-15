江美儀拍戲被逼到崩潰驚恐症險發作 拒做網民「垃圾婆」不再看負評 活出單身天花板

江美儀入行超過30年，曾被譽為「娛樂圈烈女」，但原來堅強硬朗形象背後，江美儀曾因患上嚴重抑鬱並演變成驚恐症，被困擾長達20年。江美儀早前接受周國豐的YouTube節目訪問，她直言：「我而家都有點黐黐哋，我嗰個其實叫驚恐症，我對聲音好敏感。」

江美儀坦言目前仍需要服藥

江美儀坦言目前仍需要服藥：「我最差係唔可以喺餐廳正中間食飯，好似好多人望住你，嗰啲聲好以鑽入你個腦，然後越嚟越大聲，你會得頂唔順，你行出去唞氣，慢慢會覺得好緊張，呼吸好急，心跳得好快，然後你開始喊，喊得最嚴重嘅係會失去知覺。」

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江美儀學會與情緒病和平共存

幸好江美儀當時主持婦女節目並訪問了一位臨床心理學家，對方的話猶如當頭棒喝，讓她意識到自己的問題，其後私下主動求醫展開漫漫的治療路：「頭嗰幾次去做治療，我喊到好似豬頭，但係喊咗幾次後，感覺好似積壓喺心入面嘅垃圾慢慢倒出來，成個人舒服多了。」除了依靠藥物提高血清素、堅持做運動產生安多酚外，宗教也給了她極大的力量。江美儀學會了因果與冥想，明白到「永遠改變不了別人，只能改變自己」的道理：「其實冇人激嬲你，係你你自己攞嚟嬲。」雖然目前仍需少量藥物輔助，但她已經能安然入睡，並學會了以正面的心態與情緒病和平共存。回顧三十年的演藝生涯，江美儀認為自己學到最多的是「堅持」，她坦言處女座的性格執著，總是被勸「放過自己」，但她對這份執著感到自豪：「喺過去嗰30幾年，我好感謝自己嘅堅持，將每一件事都做到最好，起碼冇人話江美儀演戲敷衍，呢個係我嘅成績表。」談到演戲，江美儀曾被前輩梁舜燕（Lily姐）點醒，被稱讚演戲時「很享受」。從此她便立下心志，無論遇到好與壞的角色或際遇，都要享受當下的過程。

江美儀人生追求變得非常簡單

提到情緒爆發的辛酸，江美儀分享了拍攝《九江十二方》時的深刻經歷。當時導演陳維冠要求極高，甚至要求她眼淚要違反「地心吸力」從特定角度流下。為了達到導演近乎瘋狂的要求，她必須將情緒推至極限：「哭到好似瀑布，拍完之後我根本收唔到聲，衝出去空地不停地喊，喊到見暈，差啲驚恐症發作。」江美儀感嘆演員的情緒經常要在極短時間內經歷從零到一百的劇烈起伏，因此演員患上情緒病其實並不出奇。經歷過情緒的幽谷與人生的起伏，江美儀現在的人生追求變得非常簡單，只要開心同健康：「做人要好好錫自己，對自己好啲。我而家會諗啲好嘅嘢發生。」面對現今網絡充斥的負評與攻擊，江美儀展現出強大的防禦力，她呼籲大家不要去看這些留言：「呢樣嘢殺傷力真係好重，我成日都叫人唔好睇，佢哋只係放垃圾，你收咗咪等如做『垃圾婆』？。如果你覺得而好似好多嘢攻擊你，最好嘅解決方法就係遠離呢啲負能量，走返出嚟世界自然唔會那麼黑暗。我覺得自己經歷過好多嘢，我相信我來生，即是我跟住嘅日子都唔會再經歷嗰啲嘢。」

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江美儀感情非常豁達選擇不再結婚

談及感情生活，江美儀曾經與吳君如胞弟吳君祥有過一段婚姻，但離婚9年未有拍拖，江美儀在感情方面非常豁達選擇不再結婚：「我覺得單身好好，單身係好自由，可以隨時拎起行李去旅行，唔使同任何人交代。不過當你生活有啲壓力， 或者工作上嘅唔如意，都想有個肩膊去挨吓，呢啲嘢間唔中閃下。我想搵一個最好唔使成日見，呢啲係難搵，唔去諗咪得，有就有，冇就冇，我而家自己一個人都好開心。」