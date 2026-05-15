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星二代丨龐景峰逆境自強 轉型武術學校傳承中國文化丨獨家

影視圈
更新時間：07:00 2026-05-15 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-15 HKT

35歲的龐景峰（Andrew）身為錢小豪與郭秀雲之子，作為「星二代」只表面風光，由於年前已冇靠家庭經濟支援，最近被前度劉溫馨分手而失去住處，他落魄到蝸居工廈。問到現狀？他說：「𠵱家我ok呀，同愛犬已搬入紅磡區一個大型屋苑，過返啲正常生活。」採訪：方騫平 攝影：譚志光 場地：新道館

龐景峰頂着明星家庭的光環，現實卻與「富貴」二字沾不上邊，被爆年前他跟母親郭秀雲鬧翻後，生活窮困潦倒，之前他被《東周刊》獨家直擊，見他被劉溫馨狠飛後落魄住工廈，在公廁沖涼。不過目前生活狀況已得到改善，Andrew乘機澄清：「咁搬屋都需要時間嘅，𠵱家生活已返回正軌，新居交通方便好多，環境又舒服，租金合理。」

龐景峰轉型做企業家

熱愛武術的Andrew，近3年減少接觸娛樂圈，反而與朋友合資七位數經營武術動作特技學校，推廣及傳承漸消失的中國文化，他自爆，搞武術學校自己押上200萬，至今仍欠債50萬。雖然生意難做，但卻換來有滿足感：「我哋會教體操、醒獅、中國功夫，甚至針對大學生設計吊威吔、拍攝剪接、打燈及教導做替身，要學識業內所有過程才能搵到食，唔能夠只做武打演員咁簡單。」

Andrew堅持做人抱着正面樂觀態度：「我𠵱家都係企業家，新道館成立3年，慢慢入到18間學校，除咗教導咗過百學生中國文化外，更取得穩定收入，係會睇到會有美好將來嘅。」因為Andrew為西藏白鶴派第四代傳人，香港武術演員及動作指導，他不時獲邀到大學校園講學，成績都有目共睹。他強調不算捱苦：「好多香港人都係咁啦，𠵱家我身體強健，又讀過書，就算打3份工都可以捱得到。」

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