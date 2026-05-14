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魏嘉瑩《我要把眼淚當汽水》巡唱8.2攻麥花臣 預告每站送驚喜與歌迷互動

影視圈
更新時間：23:15 2026-05-14 HKT
發佈時間：23:15 2026-05-14 HKT

小魏魏嘉瑩帶著全新單曲《我要把眼淚當汽水》展開巡唱，她自去年10月從台北起跑、歷經台中、高雄、廣州、成都和北京開唱，8月2日更會在麥花臣場館舉行《我要把眼淚當汽水》演唱會香港站。在剛完成的北京站，小魏獲歌迷相挺，她也以《我還是不懂》、《東東路》、《你不必無時無刻維持完美的笑容》、《喜歡我吧》等超過20首的歌曲回饋歌迷，每站小魏都會準備驚喜與歌迷互動，像是點歌送汽水、送喜愛的寶可夢，一起度過難忘的周日午後。

魏嘉瑩分享從街頭唱到各城市的心路歷程

《我要把眼淚當汽水》此巡演以同名歌曲概念，講述青春成長過程中的酸甜苦辣，鼓勵歌迷「把挫折當甜點，把眼淚當汽水」，小魏也和歌迷分享她的音樂歷程，從台中到台北打拚的她，從在街頭唱歌到現在在各城市開唱，她說：「覺很不可思議，可以跟這麼多優秀音樂人合作，沒想到一路在台北、廣州、成都、上海、北京等這麼多地方，大家知道我有個夢想是去台北小巨蛋開演唱會，常常懷疑自己，但每次在演唱會看到大家都在……」說著說著她忍住不哽咽，歌迷要她不要哭，小魏感動地說，「這過程中，我得到很多東西，其中最重要是願意聽我唱歌的你們，我想說我一定會努力朝小巨蛋前進，無論我最後會不會達到，但這都是最美好的旅程，因為你們都是我的小巨蛋！」接著她獻唱《我要把眼淚當汽水》相信自己，鼓勵自己和歌迷追夢。

魏嘉瑩5.14旗艦場嘉賓陣容曝光

在演唱會最後，歌迷大喊「生日快樂」為即將在今天5月14日生日的小魏提前慶生，小魏在5月14、15日將在Zepp New Taipei舉辦《我要把眼淚當汽水》旗艦慶生場，身為演唱會製作人的五月天阿信提前劇透台北場嘉賓，包括蔡旻佑、元若藍，以及一隻阿圓、那個女生Kiki，豪華嘉賓陣容，讓歌迷期待不已。
 

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