嚴母崔加寶自認「大衰人」 伴患讀障孻仔Dave覓新出路 為子女上家長班學做媽媽丨獨家

80年代TVB力捧的「銀河十星」之一崔加寶（前名崔嘉寶），婚後與晨曦足球隊班主周文曦育有兩子一女，從此告別娛樂圈，專注家庭生活。如今三名子女已長大成人，並各自在海外發展。然而，為人父母從來沒有說明書，崔加寶透露當年特意去明愛中心上家長班，邊學邊做，從中摸索教養之道。面對孻仔周志賢（Dave）證實有讀寫障礙，她沒有崩潰，反而如釋重負，陪伴兒子探索另一條路，而多年來她為家庭的付出，絕對稱得上是一位100分的好媽媽。

Dave感激母親對他的教導，令他找到自己的人生方向。

崔加寶曾為三個子女，特別去上家長班學習如何做個好母親。

崔加寶獲黃秋生提點

Dave的讀寫障礙是由好友黃秋生一句說話揭開的。崔加寶回憶：「他只看了照片，我告訴他兒子喜歡摸東西、常喊頭暈，他就說快去檢查，可能是讀寫障礙。我第一個反應是：『看相貌就知道？』」後來才知秋生的兒子也有一樣情況。她指當時兒子讀到三、四年級才去檢查，回想起來也覺得遲了。

修讀室內設計的Dave受母親的鼓勵，加入了模特兒行列。

Dave雖然有讀寫障礙，但憑其盡求完美的性格，成功克服。

為了保持模特兒身形，Dave堅持每日都抽時間做運動。

Dave除了行catwalk，更拍了不少廣告硬照。

Dave自小自我要求高

確診讀寫障礙後，崔加寶反而心定下來。她明白這種情況無法「改善」，因為是天生的，唯有選擇走另一條路，「他們看到的東西是立體的，連字也是立體的，所以寫和讀連線不到。」但她沒把這看成缺陷，反而經常提醒兒子：「第一件事不要懶，你已經跟別人不同，再懶差距會更大。」Dave自小自我要求高，字寫得不漂亮就擦掉重寫，字跡工整得看不出有讀寫障礙，崔加寶說：「是他的性格幫了他。」Dave也沒因此自卑：「我只知道成績要用更多時間才能追上別人。但媽媽從小就說『你盡力就可以』，不會給太大壓力。」他笑說：「我覺得全班只有我不一樣，其實挺特別的。」Dave大學修讀室內設計，他發現班上有八九成讀藝術的同學都有讀寫障礙：「讀寫障礙的人讀藝術有天份一點，思考方式不同。」

Dave大學畢業，全家當然要出席見證。

雖然三個子女現時在不同地方工作，但一家人有時間都出來一齊旅行，感情融洽。

崔加寶於1995年嫁給晨曦足球隊班主周文曦後淡出娛樂圈，婚後育有三名子女。

崔加寶夫妻分工清晰

崔加寶形容自己在兒子成長路上是一位嚴母，像一個「教練」：「我負責教技能、價值觀，他們自己吸收、訓練，再落手落腳去做。」她認為小朋友小時候一定要教，否則種了種子很難抽出來。現在經常說「做家長要考牌」，她坦言：「沒有人會懂得做家長，自己都是邊做邊學。」當年她遂去明愛中心上家長班，跟不同家長交流，獲益良多。她與丈夫亦分工清晰，爸爸是「好人」，她是「大衰人」：「爸爸要上班，跟他們就是玩，我全職媽媽，見到不妥一定要教。我罵完他就負責去呵返。」如今兒子長大，亦開始領略媽媽當日的嚴厲是為他們好。問崔加寶介意湊孫嗎？她大笑：「我介意！玩就可以，照顧三個又從頭來？他們要學懂做家長，一定要落手落腳去體會。」

崔加寶分享夫妻相處之道

崔加寶近年復出並非為證明自己，而是想幫助別人。性格內向的她選擇網上分享：「我分享自己的事，如果有人有共鳴、有得著，也是幫助別人的一種新方法。」至於夫妻相處之道，她說：「無限的包容，要給彼此空間。男人越管得緊，反彈力越大。」她又指三個孩子出國後，情緒低落的日子丈夫成了唯一「出氣袋」，「以前集中照顧小朋友，現在我們倆好像重新拍拖，二人世界，再學習怎樣相處。」