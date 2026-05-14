反斗奇兵5丨粵語配音三巨頭回歸 劉青雲四度聲演巴斯光年 容祖兒神祕預告今集翠絲有感情戲 張衛健自認同胡迪一樣反斗

為慶祝《反斗奇兵》30週年，陪住大家成長的胡迪、巴斯光年、翠絲，以及一班玩具朋友又再重聚，即將在全新一集的《反斗奇兵5》中面對科技新對手「平板電腦莉莉」的挑戰，展開另一場超越想像的好玩大歷險！粵語配音版同樣有大家熟悉的聲音回歸，張衛健、劉青雲和容祖兒再度為胡迪、巴斯光年和翠絲發聲，為電影倍添親切感和地道笑料！同時希望透過今集故事，提醒大家放低電話，著重人與人之間的溝通交流，重新找尋最重要的童心！

張衛健顯「胡迪」機智幽默

三位元祖級配音人馬驚喜合體，首次同框拍攝宣傳片，雖然三人在銀幕上並肩作戰、出生入死多年，但現實中齊人拍攝竟是第一次! 拍攝現場宛如一場「反斗」聚會：張衛健盡顯「胡迪」的機智幽默，連珠炮發帶動氣氛，與冷面笑匠劉青雲的「巴斯」式冷幽默一唱一和，加上全程笑聲不斷、爽朗活潑的的「翠絲」容祖兒，彷彿胡迪、巴斯與翠絲活生生走出大銀幕，將這份跨越多年的熱血情誼完美呈現！

容祖兒神祕預告今集有感情戲

其中容祖兒再度聲演的牛仔女翠絲，今集擔大旗當上玩具新首領，戲份大增，祖兒更神神秘秘大賣關子，透露會有感情戲，令人更加期待她的精彩演繹！至於第四度聲演巴斯光年的劉青雲，對角色和動畫都感情深厚，自己亦會去戲院睇動畫，發現大人細路對電影的笑位和精彩之處，各有不同喜好，《反斗奇兵》就勝在無論任何年齡都能投入其中各有得著。同樣第四度聲演胡迪的張衛健，對角色駕輕就熟，輕輕鬆鬆融為一體，尤其是他自認與胡迪一樣咁反斗！