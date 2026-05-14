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林德信自爆孖女兒半裸共舞片被下架︰每日都有新事物要學 啟發分享親子樂隨心而行

影視圈
更新時間：19:45 2026-05-14 HKT
發佈時間：19:45 2026-05-14 HKT

林德信和吳家忻（Kayan9896）今日出席「西九卡巴萊節」預熱活動，林德信在活動上獻唱多首歌曲，透露在6月的活動上會以歌舞劇形式演出，主題是在未來世界透過經典老歌尋回人生意義，吳家忻到時會演出AI一角，與林德信齊齊jam歌。

吳家忻堅持科技不能取代演出者的溫度和感動

林德信表示期待與吳家忻合作，歌單已準備得七七八八，除了有父親林子祥的歌，也有揀選梅艷芳和溫拿等舊歌，笑謂今次不只唱和演，歌曲也會重新編曲帶來新意，透露音樂監製將張學友的《餓狼傳說》編成鬼故版，到時大家要好好欣賞。問到二人可擔心會被AI取代？林德信認為人類總會擔心被科技取代，坦言千禧年也曾對末日來臨的恐慌，「個時我還是年輕人，個個都話世界末日，記得31號個晚是無明天咁去玩，今時今日都一樣，可能大家會有更多擔心，但都要樂觀正面地面對。」吳家忻指科技是令人類生活更方便，但不能代替演出者在演出時帶給觀眾的感動和溫度。

林德信不明嬰兒產品廣告為何可不穿上衣

另外，林德信早前在社交平台分享與女兒半裸共舞的影片，惹來網民批評，之後他把影片下架，林德信表示不是自己主動下架，而是該社交平台幫他刪除，他不明白為什麼有些嬰兒產品中的照片又可以不穿上衣，指有了小朋友後，每天都有新事物要學，經過此事後才知該平台的限制，又說分享親子樂的影片或照片都是隨心去做，指孩子剛出生的一年，的確不是太想多分享，但現在心態有轉變，想分享時就會分享，好似之前亦分享和女兒一起做瑜伽的影片，指現在的小朋友很叻，學習能力很強，回想小時候的自己，真的不及現在的小朋友犀利。
 

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