《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流

由台灣男星馬景濤及陳秀雯主演的亞視劇集《再見艷陽天》，於1996年播出時收視及口碑極佳，拍足105集。《再見艷陽天》播出至今剛好30年，近日一眾台前幕後筵開多席舉行聚會，作為劇集女主角的陳秀雯，行蹤引起網民關注。

《再見艷陽天》台前幕後聚會

近日亞視劇集《再見艷陽天》舉行播出30周年聚會，監製楊紹鴻、鄧萃雯、商天娥、林韋辰、吳浣儀、黃美芬、曾偉明、黃素歡、譚少英等有份演出的藝人現身飯敍，席間眾人把酒言歡，氣氛相當熱烈。

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《再見艷陽天》監製楊紹鴻在FB分享合照，開心留言：「永恆的回憶」、「因為有你哋，先至會創造《再見艷陽天》呢個神話，感謝所有有份 參與拍攝呢個劇嘅同事」。不過在多張的合照中，卻未見女主角陳秀雯的身影，不少網民直言：「真失望，無咗女主角陳秀雯」、「美中不足，女主角陳秀雯缺席」、「下次搵埋秀巧（陳秀雯）同老爺（秦沛）」等。

陳秀雯近轉型香薰治療師

陳秀雯近年「神隱」淡出幕前，上一次演出的作品，已是2019年破天荒加盟ViuTV拍攝劇集《教束》，飾演一位強勢的中學副校長，與已故廖啟智有精彩的對手戲，令觀眾留下深刻印象。64歲的陳秀雯近年專心發展個人事業，據悉早年考獲香薰治療師的文憑證書，成功轉型創立自己的香薰品牌及網店。

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