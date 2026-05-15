Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流

影視圈
更新時間：10:00 2026-05-15 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-15 HKT

由台灣男星馬景濤及陳秀雯主演的亞視劇集《再見艷陽天》，於1996年播出時收視及口碑極佳，拍足105集。《再見艷陽天》播出至今剛好30年，近日一眾台前幕後筵開多席舉行聚會，作為劇集女主角的陳秀雯，行蹤引起網民關注。

《再見艷陽天》台前幕後聚會

近日亞視劇集《再見艷陽天》舉行播出30周年聚會，監製楊紹鴻、鄧萃雯、商天娥、林韋辰、吳浣儀、黃美芬、曾偉明、黃素歡、譚少英等有份演出的藝人現身飯敍，席間眾人把酒言歡，氣氛相當熱烈。

相關閱讀：陳秀雯被重提與男星不和事件！於片場不願直接對話 拍檔曾想告上法庭

《再見艷陽天》監製楊紹鴻在FB分享合照，開心留言：「永恆的回憶」、「因為有你哋，先至會創造《再見艷陽天》呢個神話，感謝所有有份 參與拍攝呢個劇嘅同事」。不過在多張的合照中，卻未見女主角陳秀雯的身影，不少網民直言：「真失望，無咗女主角陳秀雯」、「美中不足，女主角陳秀雯缺席」、「下次搵埋秀巧（陳秀雯）同老爺（秦沛）」等。

陳秀雯近轉型香薰治療師

陳秀雯近年「神隱」淡出幕前，上一次演出的作品，已是2019年破天荒加盟ViuTV拍攝劇集《教束》，飾演一位強勢的中學副校長，與已故廖啟智有精彩的對手戲，令觀眾留下深刻印象。64歲的陳秀雯近年專心發展個人事業，據悉早年考獲香薰治療師的文憑證書，成功轉型創立自己的香薰品牌及網店。

相關閱讀：61歲陳秀雯轉型做香薰治療師後終現身 出入多人緊隨排場十足

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
即時中國
11小時前
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
影視圈
23小時前
東涌裕東苑單位起火 消防救熄 單位內發現一具女性遺體。
東涌裕東苑單位電器起火 消防救熄 單位內發現一具女性遺體
突發
3小時前
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
家居裝修
4小時前
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
00:15
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
即時國際
11小時前
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地決靠自己去搵
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地
影視圈
12小時前
貝森特：中國將推動重開荷姆茲海峽 恢復全球能源運輸。路透社
特朗普訪華｜貝森特：中國將推動重開霍爾木茲海峽 恢復全球能源運輸
即時國際
6小時前
特朗普稱中國同意訂購200架波音客機 近十年首次大規模採購美製飛機。路透社
特朗普訪華｜特朗普稱中國同意訂購200架波音客機 近十年首次大規模採購美製商用機
即時國際
7小時前
谷薇麗設靈丨半個電影圈向故友致哀 鍾楚紅全黑素服拭淚送別 施南生步履蹣跚需人攙扶仍到場
02:16
谷薇麗設靈丨半個電影圈向故友致哀 鍾楚紅全黑素服拭淚送別 施南生步履蹣跚需人攙扶仍到場
影視圈
13小時前
李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服力強 功夫皇帝出行需攙扶
李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服力強 功夫皇帝出行需攙扶
影視圈
2026-05-14 09:00 HKT