陳妍希跟腱斷裂傷勢嚴重 醫生證無法行走被逼坐電動輪椅 身旁黑衣男善意舉動惹公關災難？

42歲的台灣女星陳妍希，今年3月進行運動訓練時發生意外，導致跟腱斷裂，突如其來的傷勢令她必須全面停工，專心休養。當時陳妍希在社交平台親自發文安慰粉絲：「很抱歉我又受傷了，但請別太擔心，我會好好養傷的」，而據醫生評估，這類傷患要完全恢復正常走路能力，往往需要耗費半年以上的漫長康復期，在經歷了長達兩個月的閉關靜養後，近日陳妍希終於被粉絲野生捕獲，她不僅坐電動輪椅代步，而且操控甚為熟練，但網民焦點竟然落在她身旁幫她撐傘的工作人員身上。

陳妍希受傷後坐電動輪椅出入

從網上瘋傳的影片可見，陳妍希當日身穿一件充滿夏日氣息的淺藍色恤衫，以黑色披肩遮著下身，打扮清爽休閒。雖然她的左腳已經順利拆除石膏，但依然需要配戴著厚重的醫療行動護具，以保護脆弱的阿基里斯腱。由於傷勢尚未完全痊癒，行動依然受限，她出入需要全程依賴一部電動輪椅代步。儘管暫時失去了雙腿自由行走的便利，但陳妍希的精神狀態卻出乎意料地好，無損她的靚靚心情。面對在場守候的熱情粉絲，她面露招牌甜美笑容、頻頻揮手致意。

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工作人員充當陳妍希人肉遮架

影片曝光後，網民將目光落在陳妍希身後的一名男工作人員身上。畫面中可見，當日天氣似乎相當晴朗，為了怕原本就白皙的陳妍希被太陽「曬親」，一名身穿全黑衣著、戴著口罩的男性工作人員，全程高舉著一把巨大的黑傘，跟在電動輪椅後方為陳妍希遮擋猛烈陽光。由於一行人正沿著一條戶外石板路移動，加上電動輪椅行駛起來具備一定的速度，該名男助理為了確保傘影能準確覆蓋在陳妍希身上，幾乎要小跑，才能勉強追上輪椅的速度，整個畫面看起來相當吃力。

網民指陳妍希大排場出巡

陳妍希坐輪椅有工作人員撐傘，竟然引起網民討論，紛紛對該名工作人員表達同情，留言大呼：「沒有人覺得旁邊打傘的小哥很累嗎」、「要追住架車跑真係好慘」。同時，也有部分網民狠批此舉顯得明星排場太大：「真有錢，推個輪椅都有人給打傘」。面對這場由一把傘引發的公關危機，有理性網民提出搞笑又實用的建議，笑言「其實可以把傘架在輪椅上啊」、「可以架在自己肩膀上嗎」，但也有網民呼籲大家「不要好心做壞事」，免得因為網上評論，影響到該名工作人員的生計。

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