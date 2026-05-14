蔡潔恨出口想與佘詩曼合作 願演對方阿媽 喜歡唱歌自認唔夠班參加《中年好聲音》

蔡潔今日出席水晶首飾宣傳活動。她開心能與佘詩曼（阿佘）同場，聽到大會將安排阿佘為她試戴手飾環節而非常期待，問到不是男士為他佩戴首飾更感動？她笑言，相信阿佘為自己佩戴首飾這幕會更感動，因為一直很想與她合作，又指之前客串劇集《新聞女王》，與阿佘的童年版有段母女關係，但與阿佘則未有機會對戲，日後就算以「母女檔」演出也不介意，她笑言：「就算我演她的媽媽也不介意，因為阿佘真的保養得很好，之前經常聽蔣祖蔓分享她與阿佘拍戲經驗，真的很羨慕。」

蔡潔參加《中聲》要向劉佩玥取經

喜愛唱歌的蔡潔被問到為何不參加《中年好聲音》賽事？蔡潔表示，自己鍾意唱歌，早前與陳瀅開音樂會，也不是主動去講想開騷，她說：「有人問我的話會有興趣，但自己開一個音樂會便沒有信心，這次與陳瀅開騷後信心大增，（已經可以有信心自己開騷？）未知，可以開放地去考慮這件事，因為上次音樂會反應不錯，我是參加《全球華人新秀歌唱大賽》出身，因為《中年好聲音》的參賽者很強勁，要參加的話我要再努力多一些。」她表示，劉佩玥剛參加完《中年好聲音4》，看到對方很多演出，也感到劉佩玥的能量很高，所以不知道自己能否應付，感到要向對方取經。