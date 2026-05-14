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九運會客室丨楊詩敏蝦頭瘦身迎人生下半場：又靚又瘦係終極目標 盧頌恩妹頭拒公開體重

影視圈
更新時間：18:15 2026-05-14 HKT
發佈時間：18:15 2026-05-14 HKT

楊詩敏（蝦頭）和盧頌恩（妹頭）今日應邀擔任HOY節目《九運會客室》嘉賓，大談女人心事，盧頌恩表示未知兩位主持伍詠薇和李凱賢會問甚麼，但她希望話題不要涉及體重，笑指無公開過現在的體重，有時磅重時會懷疑磅壞了，連在醫務所磅重都質疑是否正確數字。楊詩敏則表示沒有甚麼不能說，見她瘦了很多，她表示沒有刻意減肥，只是想有健康的身體迎接人生下半場，笑指又靚又瘦是人生終極目標。

楊詩敏不介意揭內心世界

講到兩位主持講說話時都很大膽，問她們可怕會招架不住？楊詩敏指他們都是很crazy的人，她與盧頌恩亦是很喜歡玩的人，相信會是一次有趣的訪問，她笑說：「我都是平常心，你來摷我…..不是，是揭我（內心世界），我知他（李凱賢）是鬼仔性格，我都是鬼妹仔性格，看他揭得有幾deep。」

盧頌恩練定體能拍《卧底6.0》

另外，講到HOY革新節目內容，盧頌恩表示與李尚正主持的《卧底旅行團6.0》正在拍攝中，她表示要練好身體，笑謂坐旅遊巴很累，透露也會到廣東省拍攝，並期望可以再去遠一點的地方，「我很喜歡冒險，最好可以去睇北極光破冰團，不過都要睇正哥（李尚正）應唔應付得到。」講到電視台會播放宣萱主演的新加坡懸疑劇《誰殺了她》，盧頌恩表示期望收看，也希望公司再開劇，如能與楊詩敏合作就最好。

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