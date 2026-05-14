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谷薇麗設靈丨靈堂布置貫徹生前簡約低調作風 設大電視播昔日與張國榮張曼玉合照證地位舉足輕重

影視圈
更新時間：17:50 2026-05-14 HKT
發佈時間：17:50 2026-05-14 HKT

谷德昭胞姊、資深電影人谷薇麗（Linda）今日（14日）於香港殯儀館設靈，翌日（15日）移靈聖約瑟堂舉行儀式，之後奉移歌連臣角火化。谷德昭與女友林子萱（KiKi）、侄女谷祖琳及家屬在下午4時30分以一身素服現身殯儀館，撐住拐杖的谷德昭面容略見憔悴，但仍與女友和谷祖琳讓傳媒拍照，期間林子萱不時拭淚，戴上黑色口罩的谷祖琳強忍眼淚，谷德昭婉拒接受訪問並謂：「有心、有心！」

靈堂布置貫徹谷薇麗生前簡約低調作風

谷薇麗設靈的靈堂以白色布置為主，貫徹谷薇麗生前簡約低調作風，橫匾寫上「永遠懷念」，中央擺放谷薇麗的遺照，相中看到谷薇麗面上帶著微笑，四周被大量的白色鮮花所環繞，遺照下方擺上鰥夫林炯熾的粉紅心型花牌，兩旁擺放一對仔女的花牌，而胞弟谷德昭、姪女谷祖琳的花牌放於另旁。靈堂兩側及門外早已擺滿來自演藝圈好友及各界合作夥伴的花牌，整齊延伸至走廊，形成一片白色的花海。靈堂內的電視播放谷薇麗生前與家人生活片段外，亦有跟張國榮、張曼玉、周潤發、鍾楚紅等合照。記念冊中亦有谷薇麗生前與家人生活溫馨照片。

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谷薇麗活躍於八、九十年代的香港電影黃金時期，在圈中人緣甚廣，不少圈中好友致送花牌悼念，靈堂內外擺放了圈中好友致送的花牌，包括有岑建勳、趙雅芝夫婦、陳善之、張學友夫婦、鄭中基、洪金寶、周星馳、關錦鵬、鍾珍、林孝賢、譚詠麟、劉偉強、薛家燕、張艾嘉、陳慶嘉、陳輝虹與黃丹儀、區丁平與太太毛舜筠、許鞍華、于仁泰、高志森、劉嘉玲、梁朝偉、利雅博、張達明、連炎輝、盧冠廷、張婉婷、李居明、田啟文、麥當雄、林珊珊、陳淑芬、周潤發夫婦、鄭伊健、梁家輝、田北辰、張叔平、林海峰、盧覓雪、奚仲文、陳慧琳與及陳奕迅聯同太太徐濠縈、女兒陳康堤致送花牌等，將靈堂門外形成一片花海。

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