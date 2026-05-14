谷薇麗設靈丨胞弟谷德昭晚上致悼詞 悼念冊曝光溫馨家庭照滿臉笑容成追憶

資深電影人兼谷德昭胞姊、金源米業集團主席林炯熾太太谷薇麗（Linda）5月初離世，享年73歲。谷薇麗的家人今日（14日）於香港殯儀館為她設靈，除了眾多親友到場致哀外，喪禮上亦派發了悼念冊，讓親友留下對谷薇麗的思念。

谷薇麗追思會胞弟致悼詞

悼念冊封面上印有「In Loving Memory of MRS LINDA KUK LAM 1951-2026」。根據程序表，追思會於晚上7時30分舉行，由Adrian Lam、YT及弟弟谷德昭（Vincent Kuk）致悼詞。

相關閱讀：谷德昭胞姊谷薇麗今設靈 橫匾「永遠懷念」訴哀思 周潤發梁朝偉花牌致哀向故友最後告別

冊內刊載了谷薇麗生前的家庭生活照片，當中可見她與弟弟谷德昭的合照，記錄了她與親友共度的快樂時光。悼念冊上亦印有家屬感謝親友前來弔唁的語句：「林谷薇麗家屬衷心感謝親臨弔唁的親友，及各界人士親切慰問與關懷。」

谷薇麗臉上總掛幸福笑容

此外，靈堂內的電視不斷播放著谷薇麗生前與家人的生活片段，當中更穿插了她與張國榮、張曼玉、周潤發、鍾楚紅等巨星的珍貴合照。從這些播放的相片中可見，谷薇麗生前與家人關係非常親密，臉上總是掛著幸福的笑容，畫面彌足珍貴。

相關閱讀：谷薇麗設靈丨谷德昭面容憔悴撐拐杖送別胞姊 女友林子萱頻拭淚姪女谷祖琳強忍悲痛