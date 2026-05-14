九運會客室丨李凱賢親解追問李蕙敏有無真吸毒原因 嘉賓敢言令人改觀係 伍詠薇自認無底線主持

伍詠薇和李凱賢主持的節目《九運會客室》日前在網上平台播出第一集，反應不錯，二人今日再為節目錄影，與兩位嘉賓楊詩敏和盧頌恩大談女人心事，雖然他們對兩位嘉賓了解不深，但李凱賢表示節目是傾偈形式，他會用充滿好奇心的方式發問，了解她們的人生。

伍詠薇撐李凱賢crazy風格

在日前播出的一集中，受訪嘉賓李蕙敏在談到在新戲中演癮君子一角時，李凱賢衝口而出問她有無真的吸毒？令李蕙敏愕然，伍詠薇即為他打圓場，李凱賢對此表示是正常發問，認為演員在演繹角色時，事前會有不同的準備方式，就算真的試過也無問題，伍詠薇也撐這是他的風格，笑指李凱賢講說話經常夾雜粗口，自己有時都會被他影響，「我們都是無乜底線的主持，都一樣crazy，同他合作好有化學作用，而且現在年代唔同，大家都覺得他講粗口很正常，如果他不講反而不習慣。」李凱賢則表示沒想到嘉賓們都很敢言，很多都願意講出心底話，尤其一些有負面新聞的嘉賓，做完節目後會對她改觀，好似裕美一集的內容就很爆，呼籲大家到時要留意，伍詠薇說：「藝人是公眾人物，有時一些行為會被人放大，但和她做完訪問後真的對她改觀。這個節目的主題真的好好，年紀對女性來講只是一個數字，就算是中女都可以發展出另一種精彩人生，節目現在25集，希望可以再添食！」

李凱賢笑言點擊率贏大波妹頻道

李凱賢又說第一集的網上點擊率很好，好過很多大波妹頻道，問到是否有邀請大波妹做嘉賓？他即笑指每位嘉賓的身材都很好，伍詠薇則指自己是當中身材最差的一個。

