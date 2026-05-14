Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九運會客室丨李凱賢親解追問李蕙敏有無真吸毒原因 嘉賓敢言令人改觀係 伍詠薇自認無底線主持

影視圈
更新時間：17:19 2026-05-14 HKT
發佈時間：17:19 2026-05-14 HKT

伍詠薇和李凱賢主持的節目《九運會客室》日前在網上平台播出第一集，反應不錯，二人今日再為節目錄影，與兩位嘉賓楊詩敏和盧頌恩大談女人心事，雖然他們對兩位嘉賓了解不深，但李凱賢表示節目是傾偈形式，他會用充滿好奇心的方式發問，了解她們的人生。

伍詠薇撐李凱賢crazy風格

在日前播出的一集中，受訪嘉賓李蕙敏在談到在新戲中演癮君子一角時，李凱賢衝口而出問她有無真的吸毒？令李蕙敏愕然，伍詠薇即為他打圓場，李凱賢對此表示是正常發問，認為演員在演繹角色時，事前會有不同的準備方式，就算真的試過也無問題，伍詠薇也撐這是他的風格，笑指李凱賢講說話經常夾雜粗口，自己有時都會被他影響，「我們都是無乜底線的主持，都一樣crazy，同他合作好有化學作用，而且現在年代唔同，大家都覺得他講粗口很正常，如果他不講反而不習慣。」李凱賢則表示沒想到嘉賓們都很敢言，很多都願意講出心底話，尤其一些有負面新聞的嘉賓，做完節目後會對她改觀，好似裕美一集的內容就很爆，呼籲大家到時要留意，伍詠薇說：「藝人是公眾人物，有時一些行為會被人放大，但和她做完訪問後真的對她改觀。這個節目的主題真的好好，年紀對女性來講只是一個數字，就算是中女都可以發展出另一種精彩人生，節目現在25集，希望可以再添食！」

李凱賢笑言點擊率贏大波妹頻道

李凱賢又說第一集的網上點擊率很好，好過很多大波妹頻道，問到是否有邀請大波妹做嘉賓？他即笑指每位嘉賓的身材都很好，伍詠薇則指自己是當中身材最差的一個。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
特朗普訪華，北京人民大會堂外廣場舉行歡迎儀式。央視截圖
02:55
特朗普訪華︱2個多小時雙邊會談結束 特朗普即赴天壇參觀︱不斷更新
大國外交
4小時前
李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服力強 功夫皇帝出行需攙扶
李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服力強 功夫皇帝出行需攙扶
影視圈
8小時前
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
02:28
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
社會
7小時前
德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再
德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再
飲食
5小時前
牛頭角的士奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
牛頭角奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
王菲激罕跟神秘男子身貼身親密合照 重要部份疑有接觸惹熱議 鬍鬚男起底雙方關係密切
王菲激罕跟神秘男子身貼身親密合照 重要部份疑有接觸惹熱議 鬍鬚男起底雙方關係密切
影視圈
7小時前
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
影視圈
6小時前
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
突發
17小時前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
23小時前
中美元首舉行雙邊會談。 美聯社
習特會︱中美兩邊會談陣容強大 一文睇清兩國參與官員名單
即時中國
3小時前