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谷薇麗設靈丨谷德昭面容憔悴撐拐杖送別胞姊 女友林子萱頻拭淚姪女谷祖琳強忍悲痛

影視圈
更新時間：16:52 2026-05-14 HKT
發佈時間：16:52 2026-05-14 HKT

谷德昭胞姊、資深電影人谷薇麗（Linda）今日（14日）於香港殯儀館設靈，靈柩翌日（15日）移往聖約瑟堂進行儀式，之後奉移歌連臣角火化。下午四時半，谷德昭與女友林子萱（KiKi）、侄女谷祖琳及家屬以一身素服現身殯儀館，谷德昭落車後撐住拐杖，面容略見憔悴，他等候女友和谷祖琳並一同讓傳媒拍照，期間林子萱不時拭淚，戴上黑色口罩的谷祖琳強忍眼淚，谷德昭婉拒接受訪問，並謂：「有心、有心！」

谷薇麗喪禮以天主教儀式進行

谷薇麗喪禮以天主教儀式進行，靈堂以白色布置為主，橫匾寫上「永遠懷念」，遺照上的谷薇麗面上帶著微笑，靈堂中央前擺放鰥夫林炯熾的粉紅花牌，兩旁擺放胞弟谷德昭、姪女谷祖琳的花牌。靈堂內亦擺放了圈中好友致送的花牌，包括有岑建勳、趙雅芝夫婦、陳善之、張學友夫婦、鄭中基、洪金寶、周星馳、關錦鵬、鍾珍、林孝賢、譚詠麟、劉偉強、薛家燕、張艾嘉、陳慶嘉、陳輝虹與黃丹儀、區丁平與太太毛舜筠、許鞍華、于仁泰、高志森等，致送花牌懷悼念。

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谷薇麗在圈中人緣甚廣

谷薇麗活躍於八、九十年代的香港電影黃金時期，曾參與製作逾20部膾炙人口的經典作品，在圈中人緣甚廣，不少圈中好友致送花牌悼念，當中包括有劉嘉玲、梁朝偉、利雅博、張達明、連炎輝、盧冠廷、張婉婷、李居明、田啟文、麥當雄、林珊珊、陳淑芬、周潤發夫婦、鄭伊健、陳奕迅聯同太太徐濠縈、女兒陳康堤致送花牌等，將靈堂門外形成一片花海。

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周潤發梁朝偉向故友最後告別：

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