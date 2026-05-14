康城影展2026｜雲迪素率「Family」迎《狂野時速》25周年 已故保羅獲加獨生女驚喜現身

雖然今屆康城影展未有荷里活電影入圍主競賽單元，但大會昨晚（13日）為經典賽車片《狂野時速》（Fast and Furious）舉行25周年特別放映。《狂》片系列靈魂人物雲迪素（Vin Diesel）率領一眾「Family」：佐丹娜布絲達（Jordana Brewster）與米雪洛迪格絲（Michelle Rodriguez）行紅地毯。而《狂》片另一男主角保羅獲加（Paul Walker）雖已於2013年因車禍離世，但其獨生女Meadow Walker亦代表亡父出席盛會。

《狂野時速》夠經典

昨晚雲迪素穿上背部以亮片繡上跑車圖案和「FAST FOREVER」字樣的西裝外套，與佐丹娜、米雪等拍檔重聚。在紅地毯上一見世侄女Meadow，更與她開心擁抱，場面溫馨。及後雲迪素在盧米埃大劇院致辭時表示，康城影展總監Thierry Fremaux將這部作品稱為「經典」，對所有創作者而言是莫大的榮幸。他更感性地說他和好兄弟保羅透過這部電影向千禧一代宣揚兄弟情，而這夜有個人讓他不用獨自來代表着這份兄弟情，那人就是Meadow。最後他更帶出整個系列可以用「愛」這個字來概括，令全場觀眾感動不已。

《霸王別姬》4K復刻版放映

此外，影展亦舉行了《霸王別姬》4K復刻版特別放映。身為女主角的鞏俐亦出席了此活動，席間她特別感謝觀眾來到康城看這部「偉大的電影」，亦感謝影展大會安排重映，最後她更感謝導演陳凱歌：「感謝他為我們拍出這麼偉大的一部作品。」《霸王別姬》是第46屆康城影展的金棕櫚獎得獎作品，亦是至今為止唯一一部獲此殊榮的華語電影。雖然距今已經過了33年，但影片重映仍感動了全場觀眾。

松隆子亮相

而主競賽作品：法國片《A Woman’s Life》、日本片《奈義日記》，以及「一種關注」單元參賽片《Teenage Sex And Death At Camp Miasma》均於昨晚舉行首映。《奈義日記》導演深田晃司率領主角松隆子和石橋靜河出席首映，影片放映後獲觀眾起立鼓掌7分鐘之久。席間深田導演透露這部作品歷時9年來籌備及拍攝，以岡山縣奈義町作為創作原型，講述人們在失去親人後掙扎求存的故事。

姬莉安德遜狂野鬈髮現身

至於以80年代為背景的驚慄片《Teenage Sex And Death At Camp Miasma》，則由導演Jane Schoenbrun率領演員姬莉安德遜（Gillian Anderson）和Hannah Einbinder出席首映，影片獲觀眾鼓掌9分鐘。而團隊昨日出席拍照活動時，姬莉以一頭充滿80年代氣息的狂野鬈髮現身，吸引攝記們拍攝不停。